Известный телеведущий рассказал, как нашел бывших людоедов в Индонезии

Идеи для популярной программы "Мир наизнанку" ее ведущий Дмитрий Комаров находит даже во время отпуска.

Как рассказал он в интервью OBOZREVATEL, программу, посвященную Индонезии, путешественник решил снять во время отдыха на Бали.

"Как-то я приехал на Бали и хотел просто две недели поваляться на пляже. Опираясь на интернет, я знал, что это райское место, где пляжи, пальмы и попугаи. Приехал в туристический городок Кута, а там трафик, полно народу, магазины, первая линия возле трассы. Мне не понравилось. Вот в чем прелесть самостоятельных путешествий — я решил поменять планы. Я просто взял карту, покрутил, посмотрел. Вижу — на территории Индонезии есть остров Новая Гвинея и провинция Папуа. И там те самые людоеды… И я быстренько посмотрел в интернете стыковки самолетов, лоукостов, купил себе три билета, состыковал их, и через сутки был в Новой Гвинее", – рассказал Дмитрий Комаров.

Новости Известный телеведущий дал советы начинающим путешественникам

"Как я был счастлив. То есть вместо того, чтобы валяться бездумно на пляже, я оказался в каменном веке. И там был полностью рожден сезон Индонезия. Собственно, идея возникла во время отпуска", – добавил путешественник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Комаров назвал любимые места в Украине.