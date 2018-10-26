Искусственный интеллект будет распознавать лживых туристов на европейских границах

Искусственный интеллект будет оценивать эмоции, которые проявляет человек во время интервью на границе стран Европейского союза, и выявлять обман при ответе на конкретный вопрос.

Она рассчитана на туристов и мигрантов, сообщается на сайте программы iBorderCtrl.

Искусственный интеллект будет следить за невербальными сигналами, едва заметными микрожестами. Система распознает мгновенные изменения в лице по около 40 показателям, а также анализирует голос, собирает отпечатки пальцев.

С ноября пилотный проект запустят в нескольких пунктах пересечения границы в Греции, Латвии и Венгрии. Пока о полном переходе на такую систему речь не идет.

Система не выносит вердиктов, а выставляет оценку по шкале рисков для каждого лица. Окончательное решение будут принимать люди на основании различных данных.

Стоимость проекта — 4 миллиона евро, она призвана ускорить процедуру проверки и усовершенствовать систему выявления людей, представляющих потенциальную угрозу безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, группа исследователей из Индии обучила искусственный интеллект (AI) искать нужных людей по их росту, гендерной принадлежности и одежде.