Грузия объединится с Украиной в ответ на подлость Путина с туристами: в чем суть

Грузия планирует увеличить туристический поток из Украины для минимизации ущерба от запрета российским авиакомпаниям летать в страну.

Посол Гела Думбадзе заявил, что государство запланировало увеличение количества путешественников из дружественной страны до 400 тысяч человек в год, передает "Интерфакс-Украина".

"Количество туристов из Украины в Грузию может и должно вырасти до 400 тысяч человек. Я бы хотел подчеркнуто заявить: Грузия – абсолютно безопасная страна. Сейчас из Украины в Грузию приезжают 170 тыс. туристов в год, я бы хотел видеть больше. В Грузии украинских туристов встречают всегда с широкой улыбкой и особым отношением", – пояснил он.

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Посол также призвал грузинских туроператоров и отельеров сделать особые тарифы для украинцев. Кроме того, в стране возобновили традицию дарить бутылку вина каждому прилетающему путешественнику.

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма Анна Романова рассказала, что росту турпотока поспособствует информационная кампания Грузии, а также пересмотр ценовых предложений для украинских туристов.

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"Я посмотрела, сколько стоят турпакеты и авиаперелеты в Грузию. На сегодня они дороже, чем отдых в Турции. Призываю пересмотреть ценовые предложения и предложить Грузию по ценам, как в Турции. Тогда украинцы с удовольствием поедут. Мы не сможем быстро перебить рынок России, который составлял 1,4 млн, это нереально. Но если хорошо поработать, если грузинские турператоры откроют двери и сделают скидки и при условии активной Грузии в Украине, думаю, можно выйти на уровень 400 тысяч туристов", – подчеркнула она.

Тем временем, по данным директора Центра развития туризма Украины Владимира Царука, можно прогнозировать, что турпоток из Украины в Грузию в 2019 году составит 200 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня жители столицы Грузии Тбилиси продолжили протест на площади перед парламентом Грузии. В России протесты вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

В ответ на действия Кремля самая большая сеть кинотеатров страны Cavea приостановила показы фильмов на русском языке.

Позже аналитики подсчитали, в какую сумму Тбилиси обойдется закрытие Россией границы и прекращения турпотока.

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