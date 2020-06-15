Министр гражданской авиации Египта Мохамед Манар Анба заявил, что страна вновь откроет все свои аэропорты для регулярных международных рейсов 1 июля.
Об этом сообщил Reuters. Авиарейсы будут возобновляться постепенно.
По словам министра, иностранный туризм пока ограничат курортами в трех прибрежных провинциях. Правительство Египта разработало меры, которые должны быть приняты в самолетах, в аэропортах и гостиницах, чтобы обезопасить здоровье иностранных гостей.
Египет подтвердил готовность открыть аэропорты для туристов: когда можно лететь
Министр туризма Халед аль-Анани добавил, что путешественники из стран с высокими показателями коронавирусной инфекции, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны будут обязательно пройти тестирование до приезда в Египет.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус вернулся в Египет и побил антирекорд в Украине.
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