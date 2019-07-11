Дубай решил продавать алкоголь туристам: названы главные условия

В Дубае власти одобрили 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь для туристов, возрастом старше 21 года.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную газету, где уточняется, что путешественники могут оставить заявку на получение документа.

"Власти эмирата уверяют, что с этим документом турист не будет нарушать закон страны, а употреблять спиртное на законных основаниях. Главное, чтобы туристу было не меньше 21 года и чтобы он не был мусульманином. Турист может посетить любой магазин сети MMI с паспортом, заполнить специальную форму, поставить подпись. Также иностранец оставит в магазине копию своего паспорта и копию печати визы, а на руки получит правила употребления спиртного в Дубае", – сказано в сообщении.

Дубай pixabay

Уточняется, что кодекс поведения для иностранцев в Дубае состоит из пяти пунктов, среди которых запрет на употребление алкоголя в общественных местах, вождение в нетрезвом виде и запрет на дебоши.

Сейчас обладатели визы имеют право на двухлетнюю лицензию, которая позволяет им покупать алкоголь в магазинах и хранить его дома.

Алкоголь в Дубае Тонкости туризма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее для туристов упростили одно из правил в Египте. В частности. теперь путешественники смогут бесплатно делать фотографии в музеях и возле исторических памятников, где раньше за это взымалась плата.

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