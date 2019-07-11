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Бархатный сезон в Украине: лучшие варианты для удивительного отпуска

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Бархатный сезон – идеальное время для отпуска, поскольку температура воздуха еще не стала слишком низкой, а людей на популярных курортах поубавилось

В Украине есть множество городов и мест, куда можно поехать в отпуск осенью. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать лучшие варианты на любой вкус.

Бархатный сезон в Украине: лучшие варианты для удивительного отпуска

pexels.com

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В горы

Карпаты

Карпаты

rodogoria.com

Одним из хороших вариантов для отдыха в горах станет Буковель. Этот популярный курорт понравится как любителям активного отдыха, так и тем, кто предпочитает неспешные прогулки на природе. Буковель удобно расположен и из него можно добраться во многие другие поселки и небольшие города Закарпатья и Карпат. В среднем цены на проживание осенью снижаются, а местные жители с радостью предложат туристам различные развлечения: экскурсии, рафтинг, катание на лошадях или квадроциклах.

Буковель

Буковель

hotelplus.com.ua

Недалеко от Буковеля есть небольшой городок Яремче, расположенный на живописном берегу реки Прут, возле водопада Пробий. Здесь туристам также предложат множество интересных развлечений: гуцульский базар, старинные церкви, экскурсии в горы и мини-зоопарк, который понравится детям.

Кроме того, Яремче точно порадует ценителей национальной кухни. Множество ресторанов смогут предложить путешественникам карпатский банош, бограч, кремзли и крумплики.

Яремче

Яремче

hotels24.ua

Цена: в Буковеле минимальная цена на проживание для двоих на 7 дней – $70. В Яремче – $58.

Как добраться: из Киева на поезде до Ивано-Франковска (минимальная цена 155 грн). Из Ивано-Франковска до Буковеля или Яремче - на такси (около 1000 грн) или на автобусе (90 грн).

На море

Море

Море

pexels.com

Одесса – один самых популярных туристических городов в Украине. Погода в сентябре здесь точно порадует тех, кто не любит жару. Средняя температура воздуха +20°C, а воды +19-20°C.

Если летом Одесса - это громкие клубы, вечеринки и яркие мероприятия, то осенью город становится спокойным и умиротворенным. Туристический поток прекращается, пляжи становятся безлюдными, а уютные приморские кафе пустуют.

Одесса

Одесса

Ценители искусства и спокойного отдыха могут посетить знаменитый одесский оперный театр, рассмотреть все детали в Пассаже и погулять по узким улочкам. Тех, кто предпочитает экстрим – ждут одесский Привоз, прогулки на яхте, экскурсия в катакомбы или роуп-джампинг.

Одесса

Одесса

Ежегодно на отдых в Бердянске приезжает около 500 тысяч туристов из Украины и ближнего зарубежья. Средняя температура воздуха в сентябре здесь +22.3°C, а воды +20.8°C. Кроме стандартных практически для всех морских курортов развлечений, здесь есть удивительное место – Бердянская коса.

Бердянск

Бердянск

Любителям неспешных прогулок по дикой природе стоит посетить оголовок Бердянской косы. Это природный заповедник, в котором сохранились редчайшие виды растений и птиц. Тут же расположен один из старейших маяков Украины, который построили в 1838 году, чтобы он указывал путь кораблям к порту.

Бердянский маяк

Бердянский маяк

Цена: в Одессе минимальная цена на проживание для двоих на 7 дней – $47. В Бердянске – $28.

Как добраться: из Киева в Одессу можно доехать на поезде (цены на билеты стартуют от 200 грн) или на самолете (от 1500 грн). В Бердянск на поезде (билеты от 200 грн) или автобусе (минимум 500 грн).

Для оздоровления

Массаж

Массаж

pexels.com

Полтава находится в 301 км к востоку от Киева. Вокруг этого города расположено множество санаториев, в которых лечат хронические болезни желудка, печени, желчных путей и поджелудочной железы, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Осенью здесь прохладно: средняя температура воздуха +14°C.

Полтава

Полтава

Миргород, наряду с Трускавцом и Моршином, является одним из самых популярных курортов в Украине. Местные санатории идеально подойдут людям, которые имеют проблемы ЖКТ или эндокринной системы.

Миргород

Миргород

Курорты Миргорода

Цена: в Полтаве минимальная цена на проживание для двоих на 7 дней – $58. В Миргороде – $98.

Как добраться: из Киева в Полтаву и Миргород можно добраться на поезде (цена билета от 162 грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине нацелены развивать медицинский туризм, потому что это позволит увеличить количество иностранных туристов в два раза – до 130 тысяч ежегодно.

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Место
Украина
Теги
туризм путешествия по Украине путешествия Одесса Бердянск Карпаты
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