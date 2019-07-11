Бархатный сезон в Украине: лучшие варианты для удивительного отпуска

Бархатный сезон – идеальное время для отпуска, поскольку температура воздуха еще не стала слишком низкой, а людей на популярных курортах поубавилось

В Украине есть множество городов и мест, куда можно поехать в отпуск осенью. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать лучшие варианты на любой вкус.

pexels.com

В горы

Карпаты rodogoria.com

Одним из хороших вариантов для отдыха в горах станет Буковель. Этот популярный курорт понравится как любителям активного отдыха, так и тем, кто предпочитает неспешные прогулки на природе. Буковель удобно расположен и из него можно добраться во многие другие поселки и небольшие города Закарпатья и Карпат. В среднем цены на проживание осенью снижаются, а местные жители с радостью предложат туристам различные развлечения: экскурсии, рафтинг, катание на лошадях или квадроциклах.

Буковель hotelplus.com.ua

Недалеко от Буковеля есть небольшой городок Яремче, расположенный на живописном берегу реки Прут, возле водопада Пробий. Здесь туристам также предложат множество интересных развлечений: гуцульский базар, старинные церкви, экскурсии в горы и мини-зоопарк, который понравится детям.

Кроме того, Яремче точно порадует ценителей национальной кухни. Множество ресторанов смогут предложить путешественникам карпатский банош, бограч, кремзли и крумплики.

Яремче hotels24.ua

Цена: в Буковеле минимальная цена на проживание для двоих на 7 дней – $70. В Яремче – $58.

Как добраться: из Киева на поезде до Ивано-Франковска (минимальная цена 155 грн). Из Ивано-Франковска до Буковеля или Яремче - на такси (около 1000 грн) или на автобусе (90 грн).

На море

Море pexels.com

Одесса – один самых популярных туристических городов в Украине. Погода в сентябре здесь точно порадует тех, кто не любит жару. Средняя температура воздуха +20°C, а воды +19-20°C.

Если летом Одесса - это громкие клубы, вечеринки и яркие мероприятия, то осенью город становится спокойным и умиротворенным. Туристический поток прекращается, пляжи становятся безлюдными, а уютные приморские кафе пустуют.

Одесса

Ценители искусства и спокойного отдыха могут посетить знаменитый одесский оперный театр, рассмотреть все детали в Пассаже и погулять по узким улочкам. Тех, кто предпочитает экстрим – ждут одесский Привоз, прогулки на яхте, экскурсия в катакомбы или роуп-джампинг.

Одесса

Ежегодно на отдых в Бердянске приезжает около 500 тысяч туристов из Украины и ближнего зарубежья. Средняя температура воздуха в сентябре здесь +22.3°C, а воды +20.8°C. Кроме стандартных практически для всех морских курортов развлечений, здесь есть удивительное место – Бердянская коса.

Бердянск

Любителям неспешных прогулок по дикой природе стоит посетить оголовок Бердянской косы. Это природный заповедник, в котором сохранились редчайшие виды растений и птиц. Тут же расположен один из старейших маяков Украины, который построили в 1838 году, чтобы он указывал путь кораблям к порту.

Бердянский маяк

Цена: в Одессе минимальная цена на проживание для двоих на 7 дней – $47. В Бердянске – $28.

Как добраться: из Киева в Одессу можно доехать на поезде (цены на билеты стартуют от 200 грн) или на самолете (от 1500 грн). В Бердянск на поезде (билеты от 200 грн) или автобусе (минимум 500 грн).

Для оздоровления

Массаж pexels.com

Полтава находится в 301 км к востоку от Киева. Вокруг этого города расположено множество санаториев, в которых лечат хронические болезни желудка, печени, желчных путей и поджелудочной железы, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Осенью здесь прохладно: средняя температура воздуха +14°C.

Полтава

Миргород, наряду с Трускавцом и Моршином, является одним из самых популярных курортов в Украине. Местные санатории идеально подойдут людям, которые имеют проблемы ЖКТ или эндокринной системы.

Миргород Курорты Миргорода

Цена: в Полтаве минимальная цена на проживание для двоих на 7 дней – $58. В Миргороде – $98.

Как добраться: из Киева в Полтаву и Миргород можно добраться на поезде (цена билета от 162 грн).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине нацелены развивать медицинский туризм, потому что это позволит увеличить количество иностранных туристов в два раза – до 130 тысяч ежегодно.

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