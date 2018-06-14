Британка нашла на чердаке уникальное сокровище: опубликованы фото

В британском городе Кингстон-апон-Халл 69-летняя бабушка нашла на чердаке очень редкую монету из серии "Оксфордская корона" Роулина, выпущенную в 1644 году во время правления Карла I.

Стоимость раритетной находки – 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Сокровище десятилетиями хранилось в коробке из-под обуви. Женщина обнаружила ее во время уборки и собиралась выбросить.

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Теперь монету собираются продать с аукциона, который должен состояться в Лондоне, Гонконге или Нью-Йорке.

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