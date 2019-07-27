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Антисанитария и грязь: популярный украинский курорт тонет в мусоре

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Популярный среди туристов курорт Кирилловка (Запорожская область) зарастает мусором и не справляется с канализационным вопросом.

Как утверждается в репортаже "РИА Мелитополь", несмотря на проблемы, которые накапливались в поселке годами, количество желающих отдохнуть все равно постоянно растет (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Людные улицы Кирилловки

Людные улицы Кирилловки

Кадр из видео

По неофициальным данным, в Кирилловку каждое лето приезжают более миллиона туристов со всей Украины. И увиденное на улицах многих не радует. Например, рядом с товаром в центре поселка можно увидеть бытовые отходы и гнилые овощи, которые выбрасываются прямо на дорогу или складываются возле магазинов, а на жаре источают жуткий запах. А уборкой никто не занимается, хотя плату с жителей все равно берут.

Мусор прямо на тротуаре

Мусор прямо на тротуаре

Кадр из видео

При этом, как отмечают отдыхающие, пляжи все же чистят, хоть и не все. Еще одной проблемой являются машины, которые ездят по узким улочкам параллельно с пешеходами. Туристы жалуются, что было бы неплохо сделать тротуары по всей Кирилловке, ведь ходить по дороге, особенно вечером, опасно – ведь встречаются и пьяные водители за рулем.

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Глобальнейшей проблемой курорта является канализация и отсутствие централизованной подачи воды, которую доставляют в водовозах, а водители работают для этого в три смены круглосуточно. При этом в Кирилловском поселковом совете отмечают, что водопровод полностью справляется со всеми сезонными нагрузками.

Водовозы в Кирилловке

Водовозы в Кирилловке

Кадр из видео

"Ежегодно мы проводим его капитальный ремонт за счет средств местного бюджета. Провели замену всех аварийных участков", – ответила журналистам первый заместитель поселкового головы Кирилловки Марина Логинова.

Вопрос с водоотведением до сих пор остается открытым в Кирилловке, хотя первые базы отдыха начали возводить еще в начале прошлого века. По словам Логиновой, им просто не хватает 3,5 млн гривен, которые были собраны на проектирование.

Полигон жидких бытовых отходов недалеко от лимана

Полигон жидких бытовых отходов недалеко от лимана

Кадр из видео

Нечистоты на курорте накапливаются в выгребных ямах, затем вывозятся на полигон жидких бытовых отходов вблизи Молочного лимана. В 2018 году экологическая инспекция обнаружила нарушителей, которые сливали нечистоты прямо в Утлюкский лиман вблизи Федотовой косы. По данному факту было начато уголовное производство.

Напомним, что ранее в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки по поводу шокирующих фактов о происходящем в поселке и о сельском голове Иване Малееве.

Помимо вышеуказанных проблем, на курорте процветает стихийная торговля, а на весь поселок всего одна карета скорой помощи. В безопасности аттракционов также есть большие сомнения.

Местная власть не только занимается поборами и разводит антисанитарию, но и допускает преступную халатность, которая приводит к гибели людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля стало известно, что в Кирилловке произошло жуткое ЧП с отдыхающими – в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми. Туристам пришлось около 45 минут провисеть на высоте более 50 метров.

Позже появилась информация, что на курорте в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок. Медики уже ничем не смогли помочь малышу, когда прибыли на место происшествия.

И буквально через несколько дней на пляже возле базы отдыха "Маяк" случилась новая трагедия с ребенком. Подросток упал с "банана" и получил перелом шейного отдела позвоночника.

OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией в популярном курортном поселке на Азовском море и проводит собственное расследование.

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Темы
Zaporizhzhia.City Летний отдых
Место
Украина
Теги
туризм путешествия путешествия по Украине
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Putin Serjio
Putin Serjio
Вот что оккупанты творят
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Крестная моего ребёнка держит в Кирилловке гостиницу, тратит на уборку территории не мало средств. Если бы каждый такой владелец так ухаживал за территорией было бы отлично. Но главное это конечно минтолитет. Как мои дети это осознают, так и остальное население Украины нужно учить и приучать к чистоте.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Lavrynenko Yurii, минтолитет... Лучше по-немецки пиши.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Фигня. Вы почитайте что Роксолана про "оккупированый Крым пишет. Ужас, что творится.
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