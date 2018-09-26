1163 евро чистой прибыли: украинка рассказала о махинациях туроператора

Пользователь сети Людмила Маркиз поделилась информацией о том, как подсчитала реальную стоимость тура в Италию.

По ее информации, разница между реальной ценой на отдых и той, которую предлагает туроператор - 1163 евро. Об этом Марких рассказала на своей странице в Facebook.

Далее публикуем текст полностью и с сохранением авторского стиля.

В прошлом году фейсбук предлагал мне вязаную шапку с бисером за 4 тыщи грн, и это казалось ужасно смешным. Нифига не разбираясь в брендах, не ориентируясь на рынках пряжи и бисера, понятия не имея о зарплатах вязальщиц и ценах на аренду складских и торговых площадей в Киеве, я ржала, и, видимо, в наказание за эту смешливость сегодня мне показали вот это:

"Последние места в вип-эногастротур в Италию, всего за 1499 евро с человека с проживанием в номере на двоих на настоящей итальянской ферме, с настоящими итальянскими завтраками. В цене семидневного тура - дегустация итальянских вин и сыров, мастер-класс опытного сомелье, а также обед в настоящем мишленовском ресторане. Авиаперелет и трансферы оплачиваются отдельно. Осталось всего два места".

Ну как тут не вспомнить Керри нашу Брэдшоу с ее знаменитым "Мэн ай мэй нот ноу, бат шуз? Шуз ай ноу." Так вот, путешествия, особенно "эногастро" - это не шапочки, которые ай мэй нот ноу. Это любовь всей моей жизни, и это - ай ноу. И вот что я вам расскажу. Сутки в дабле на "настоящей ферме" - это максимум 70 евро (можно найти и за 30, но у нас же вип, простигосподи, эногастротур). Итого - так уж и быть - 245 евро с человека в неделю. "Настоящие итальянские завтраки" - это кофе с круассаном. И даже если жадный фермер не включит завтрак в стоимость, в ближайшем к ферме городке с вас возьмут за него трояк - 7 таких завтраков обойдутся соответственно в 21 евро. Дальше у нас дегустация. Вин и сыров. Ну ок. Это же вип-эногастротур, зачем нам супермаркетские просекко по 3 евро за бутылку и кусище горгонзолы дольче за 1.50? Не-не. И лавка региональных продуктов, где чтобы продать бутылку за 6 евро, покупателю наливают по пол-бокала из трех разных бутылок и дают закусить сыром, прошутто, оливками и миндалем, нам не по чину. И на базар, где можно все вообще нашару продегустировать, мы не пойдем. Мы пойдем на платную дегустацию, заодно научимся у опытного сомелье крутить бокал по часовой стрелке, нюхать его, полоскать вином горло и смотреть со значением. 50 евро. Ну и мишлен. За комплексный обед "суп или салат плюс основное блюдо плюс бокал вина" эти гады дерут с трудящихся по 15 евро. А могут еще добить десертом и потребовать все 20. Да, в мишленовских ресторанах есть комплексные обеды. И да, они так стоят. Вопрос только, зачем туда идти, если в соседней нетитулованной траттории вы получите за те же деньги вдвое большие порции того же самого плюс тарелку антипасти, горячую фокаччу и рюмку лимончелло на посошок от заведения. Но у вип-эногастротуристов свои причуды, мишлен так мишлен. Итого себестоимость вип-эногастротура: 245+21+50+20=336 евро. 1163 евро чистой прибыли. А сейчас внимание, вопрос: эти вип-эногастротуры правда кто-то покупает? И если да, то внимание, главный вопрос: если я такая умная, почему такая бедная?!

Как ранее писал OBOZREVATEL, еще одна страна упростит визовый режим с Украиной.