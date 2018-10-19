Волшебный Асос: в сети появились красочные фото Греции

Журналист "Обозревателя" Алина Купцова посетила одно из сел Греции - Асос.

Впечатлениями от увиденного девушка поделилась на своей странице в Facebook.

"Асос считается одним из красивейших сел Греции. Вид на него с моря или с высоты действительно волшебный. А вот если прогуляться по самой деревне - ничего особенного. Зато не перестаю восхищаться красотой местных бухт", - написала Алина.

Также стоит отметить, что по меркам Европы, Греция - бедная страна, со старыми домами и средним сервисом. Но люди туда приезжают из-за того, что там чудесная природа и море - волшебное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились яркие фотографии осеннего города в Чехии - Чески-Крумлов.