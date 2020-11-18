Турция усилила карантин и ввела комендантский час: что следует знать украинцам
В выходные на улицу запрещено выходить с 20:00 до 10:00
Ресторанам разрешено работать только "на вынос"
Обучение в школах до конца года будет дистанционным
В Турции второй раз за месяц решили усилить карантин, который предусматривает введение ночного комендантского часа на выходных и ряд других жестких ограничений.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что это необходимая мера для борьбы с распространением коронавируса, передает Anadolu. Со своей стороны украинское посольство объяснило, что следует знать гражданам Украины, которые живут в этой стране или планируют ее посетить.
По словам турецкого лидера, в субботу и воскресенье объявлен комендантский час, выход на улицу будет запрещен с 20:00 до 10:00.
Соответственно, торговые центры и рынки, парикмахерские и салоны красоты смогут работать только в дневное время – с 10 до 20 часов (ранее им позволяли закрываться не позднее 22:00), а бары и рестораны – только на вынос. Тогда как все кинотеатры будут оставаться закрытыми минимум до конца года, а школы – перейдут на удаленное обучение.
Посольство Украины в Турецкой Республике на странице в Facebook подробнее рассказало о новых ограничительных мерах украинцам, которые живут или работают в этой стране. Или же в случае, если они собираются в ближайшее время лететь туда на отдых.
Турецкое правительство усиливает такие меры безопасности для борьбы с COVID-19:
на выходных на улицу можно будет выходить с 10:00 до 20:00;
людям старше 65 и моложе 20 лет (кроме тех, которые работают) можно выходить на улицу с 10:00 до 16:00;
обучение в школах до конца этого года будет онлайн;
торговые центры, магазины, парикмахерские будут работать с 10:00 до 20:00;
все спортивные соревнования будут проходить без зрителей;
кинотеатры не будут работать до конца года;
рестораны будут работать только "на вынос".
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