Три курорта и дистанция: Египет назвал условия приема туристов

Уже с 1 июля Египет начнет постепенно принимать туристов. Однако страна установила ряд ограничений.

Как заявил министр гражданской авиации Египта Мохаммед Манар, иностранным туристам разрешат посещать только три прибрежные провинции, пишет Ahram Online.

По его словам, это курорты Шарм-эль-Шейх на Южном Синайском полуострове, Хургада на Красном море и Мерса-Матрух на Средиземном море.

Коллаж

В то же время для иностранных туристов, прибывающих в Египет, будут действовать следующие условия:

во-первых, они должны в письменном виде подтвердить, что не больны коронавирусной инфекцией;

во-вторых, нужно предоставить все соответствующие анализы, которые указывают на отсутствие COVID-19;

в-третьих, люди должны соблюдать дистанцию в очередях и на борту самолетов.

Известно, что на прошлой неделе в Египте смягчили карантинные меры. В частности, магазинам разрешили работать дольше, а также сократили ночной комендантский час

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Египте 18 отелей получили сертификаты безопасности, позволяющие восстановить работу, но с определенными ограничениями.

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