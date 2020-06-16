Главная Новости
16 июня • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Места

Три курорта и дистанция: Египет назвал условия приема туристов

1.1т
Читать материал на украинском

Уже с 1 июля Египет начнет постепенно принимать туристов. Однако страна установила ряд ограничений.

Как заявил министр гражданской авиации Египта Мохаммед Манар, иностранным туристам разрешат посещать только три прибрежные провинции, пишет Ahram Online.

По его словам, это курорты Шарм-эль-Шейх на Южном Синайском полуострове, Хургада на Красном море и Мерса-Матрух на Средиземном море.

Коллаж

Коллаж

В то же время для иностранных туристов, прибывающих в Египет, будут действовать следующие условия:

  • во-первых, они должны в письменном виде подтвердить, что не больны коронавирусной инфекцией;

  • во-вторых, нужно предоставить все соответствующие анализы, которые указывают на отсутствие COVID-19;

  • в-третьих, люди должны соблюдать дистанцию в очередях и на борту самолетов.

Известно, что на прошлой неделе в Египте смягчили карантинные меры. В частности, магазинам разрешили работать дольше, а также сократили ночной комендантский час

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Египте 18 отелей получили сертификаты безопасности, позволяющие восстановить работу, но с определенными ограничениями.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Египет Хургада
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Travel Места

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги