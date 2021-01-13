Погода в Шарм-эль-Шейхе в феврале 2021 года: прогноз на месяц

Средняя температура воздуха в Шарм-эль-Шейхе в феврале, как правило, составляет около 23 градусов тепла.

По данным прогноза погоды сервиса AccuWeather, в первой половине месяца ожидается 21-24 градуса, а с 18 февраля – уже 25-27. Средняя температура воды в море в течение месяца – 23 градуса.

Февраль – самый холодный месяц в Египте, однако Шарм-эль-Шейх находится под укрытием Синайских гор, поэтому на этом курорте не так ветрено, как, например, в Хургаде.

Тем не менее, вечером, начиная с 16 часов, температура воздуха здесь может опускаться до 14 градусов, поэтому, собираясь в поездку, стоит взять соответствующую одежду.

Также желательно положить в чемодан солнцезащитный крем – солнце в Египте достаточно агрессивно в любое время года.

Что касается другого популярного курорта страны – Хургады – температура воздуха в феврале здесь составляет в среднем 23 градуса, а воды – 20 градусов. В это время года город особенно популярен среди любителей серфинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Людмила Балабай рассказала об особенностях жизни в Египте и о местах, которые неизвестны среди туристов.