Особенности отдыха в Грузии: украинка назвала важные моменты

Украинка Елена Худенко уже несколько лет живет в Грузии и поделилась подробностями об особенностях отдыха в стране. Так, в основном это касается города Батуми, так как в нем есть множество популярных развлекательных мест для туристов.

В интервью для OBOZREVATEL Худенко рассказала, что многие моменты ее не просто удивили, а даже шокировали. Подробней о них – читайте далее в материале.

Как стало известно, в ресторанах страны не делят чек. Здесь его оплачивает кто-то один. К тому же, грузины заказывают очень много еды, которую потом не забирают с собой. Забрать еду из заведения считается моветоном.

Второй момент – грузины очень набожны. Они крестятся, когда проезжают мимо церквей. Но в то же время, в стране разрешено курение марихуаны. Украинка рассказала, что однажды она услышала странный запах и решила закрыть окно, но когда вышла на балкон, то сильно удивилась: соседка справа зажгла ладан, а сосед снизу – курил травку.

Еще один момент – это грузинские свадьбы. Оказывается, во время торжества в отдельной комнате сидит человек, который записывает в тетрадь, кто и сколько подарил денег молодоженам. Это нужно для того, чтобы потом такую же сумму пара подарила им.

Кроме того, в Грузии очень много цыган и попрошаек. Но при этом здесь везде есть камеры и полиция, которая действительно работает. К примеру, в Украине, если у вас украли деньги из кармана в очереди или стащили телефон, полиция не будет сильно разбираться. В Грузии же к этому делу подойдут серьезно.

Также в этой стране на каждом углу можно встретить вывеску восточного spa. Туристы часто заходят туда в надежде расслабиться. Но там можно отдохнуть только "по-взрослому". Многие даже не знают, что под видом салонов так маскируются бордели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грузия ввела локдаун на более чем два месяца. Жесткие карантинные ограничения продлятся до 31 января 2021 года, чтобы сдержать распространение коронавируса.