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11 июня • обновлено в 14:32
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Названы самые безопасные направления для путешествий в 2020 году

1.1т
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Всемирный совет по туризму и путешествиям назвал страны, которые получили так называемую печать "безопасности".

В списке оказались: Турция, Болгария, Ямайка, Маврикий, Онтарио (Канада), Португалия, Саудовская Аравия, а также три мексиканских направления – Нижняя Калифорния, Сур и Юкатан, сообщается на сайте World Travel & Tourism Council (WTTC).

Болгария

Болгария

shutterstock.com

Именно эти туристические направления приняли новые протоколы, регламентирующие качество охраны здоровья и гигиены, и готовы обеспечивать туристам безопасный отдых во время пандемии короновируса.

Протоколы содержат правила, которые должны соблюдаться туроператорами, отелями, торгово-развлекательными центрами, а также в аэропортах, на круизных лайнерах и всей сферой транспорта в целом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что названы самые безопасные страны Европы для путешествий во время пандемии.

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Тема
Коронавирус
Тег
путешествия
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