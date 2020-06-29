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29 июня • обновлено в 14:14
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Курорты в Бердянске и Кирилловке захватили медузы: фото и видео от туристов

2.3т
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На курортах Азовского моря в Бердянске и Кирилловке на выходных произошел шторм. К тому же пляжи оказался под "атакой" медуз.

Как сообщает "Апостроф", 29 июня на пляже Лиски (Бердянск) бушевал шторм. Однако отдыхающие все равно собирались на берегу, несмотря на высокие волны и сильный ветер.

Также на пляжах Кирилловки и Бердянска после бушующего шторма ближе к берегу вынесло огромное количество медуз.

Медузы на пляже

Медузы на пляже

Соцсети

Фото и видео с морскими обитателями украинцы выкладывали в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что вода буквально кишит медузами.

Напомним, что ранее побережье Азовского моря, в частности пляжи Бердянска, заполнили большие медузы.

Медузы на пляже

Медузы на пляже

Соцсети

Медузы на пляже

Медузы на пляже

Соцсети

Медузы на пляже

Медузы на пляже

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, берег Азовского моря в Бердянске наводнили опасные медузы. Контакт человека с медузами подвида корнерот вызывает сильные ожоги.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Бердянск
Тег
пляжи
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