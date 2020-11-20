В Дубае присылают ошибочные тесты на COVID-19: телеведущая Собчак рассказала подробности

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак подробно рассказала о том, как обстоят дела с тестами на коронавирус в Дубае.

Ее близкую подругу во время отдыха терроризировали звонками неизвестные люди. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Все эти тесты на въезде – полная хрень. Рассказываю реальную историю: моя близкая подруга на выезде из России, учитывая, что она, как и я, неделю как переболела коронавирусом, сделала кучу анализов – 2 ПЦР теста, кровь из вены, из пальца. Все чисто. Антитела мощнейшие – 8", – написала Собчак.

Телеведущая сообщила, что по прилету в Дубай у нее и ее подруги взяли мазок для ПЦР-теста. А через сутки девушке пришло сообщение о том, что результат положительный.

Затем нужно было перейти по ссылке, в которой должны рассказать, что делать в такой ситуации.

"Я понимаю, что этот переход по ссылке – путь в ад и ковидный отель вместо нашего шикарного за свои же бабки. Говорю: "Очевидно же что это ошибка, так что не делай ничего. Никуда не переходи. Просто пойдем и сделаем сами еще один тест пока за тобой не пришли в отель", – рассказала ведущая.

На следующий день подругу Собчак начали беспокоить звонками, но она не отвечала, так как ждала результат нового теста.

"И правда – сделали анализ, и он отрицательный. То есть ошибка, которая могла стоить человеку отдыха! Но самое главное то, что в отель так никто и не пришел! На обратном вылете никто ничего не спросил! То есть человеку, въехавшему в Дубай с положительным тестом, грозит только три звонка в день от мудил. А вот другой мой приятель как самый сознательный – перешел по ссылке. У него тоже в итоге выяснилось "ошибочный тест", только за ним приехало пять закутанных арабов в отель и три дня из недели отдыха он прожил в ковидной халупе. Так что, друзья, Дубай офигенный, но ковиддиссидентский курорт. Главное, не забудьте выключить мобильный телефон", – добавила Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители популярных туристических стран назвали главные запреты, о которых должны помнить отдыхающие иностранцы. В первую очередь, это касается обращения с природой и животными.