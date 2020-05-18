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18 мая • обновлено в 19:27
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В Австралии пилот разбился на самодельном самолете возле жилого дома. Фото

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Пилот из Австралии построил легкомоторный самолет и потерпел крушение недалеко от жилого дома в штате Новый Южный Уэльс.

Один из очевидцев трагедии попытался вытащить летчика из-под обломков судна и оказать ему первую медицинскую помощь, однако пилот все же скончался. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Австралии пилот разбился на самодельном самолете возле жилого дома. Фото

Руководитель австралийского аэроклуба сказал, что летчик пытался совершить посадку на полосу аэропорта, но двигатель дал сбой, и самолет рухнул на землю в частных владениях.

Как рассказал представитель Управления безопасности гражданской авиации Питер Гибсон, погибший мужчина до этого самостоятельно собрал гидросамолет Osprey 2.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пилот американской авиакомпании Southwest Airlines сбил человека, будучи за штурвалом самолета Boeing 737.

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Автор
Мария Дидык
Место
Австралия
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