Стюардесса раскрыла правду о весе бортпроводниц

Украинская стюардесса по имени Тая раскрыла правду о требованиях к внешнему виду бортпроводниц. Девушка заявила, что ей и ее коллегам совсем необязательно иметь модельные параметры.

Такими подробностями бортпроводница поделилась на личной странице в Tik Tok. По ее словам, в сети бытует миф о том, что стюардессу могут уволить за набор лишнего веса. Однако на самом деле все происходит наоборот: многие девушки, устроившись в авиакомпанию, поправляются на несколько килограммов, потому что бортовое питание очень калорийное (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Стюардесса должна быть физически сильной, чтобы уметь открыть дверь, провести эвакуацию. Ей не нужно иметь идеальную модельную фигуру", – подытожила Тая, подчеркнув, что главной задачей бортпроводницы всегда остается обеспечение безопасности на борту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная в соцсетях стюардесса раскрыла болезнь, которой чаще всего подвержены сотрудницы авиакомпаний. Так, по ее словам – это варикоз.