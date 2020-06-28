Главная Новости
28 июня • обновлено в 13:52
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Страны ЕС изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии

1.1т
Читать материал на украинском

В период пандемии COVID-19 все авиапассажиры в странах ЕС обязуются носить маску, начиная с аэропорта вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах также изменили правила перевоза ручной клади.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Так, в связи с пандемией некоторые авиалинии разрешили брать не больше одной сумки в ручную кладь. О новых, измененных правилах для авиапассажиров пишет Deutsche Welle.

Согласно инструкциям Европейского союза, менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску, поскольку досмотр багажа и регистрация занимают обычно более четырех часов.

Страны ЕС изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии

Biletik.aero

Пассажиры, которые не могут носить медицинские маски по медицинским соображениям, получат исключение из этого правила.

Также при досмотре багажа пассажирам будет необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки на полу. Правило, позволяющее брать в ручную кладь только одну сумку, должно ускорить процесс досмотра и минимизировать риск заражения коронавирусом в аэропорту.

В то же время, обязательного измерения температуры у всех авиапассажиров и специальной рассадки на борту самолетов не будет, однако авиакомпании могут устанавливать свои правила самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европы готовы закрыть отдельные границы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Ева Романова
Теги
Путешествия по Европе путешествия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги