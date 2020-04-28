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28 апреля • обновлено в 15:35
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Стало известно, что произойдет с отелями из-за коронавируса

1.9т
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Гостиничный бизнес претерпит существенные изменения после окончания пандемии коронавируса. Так, во многих отелях изменятся правила проживания для туристов.

По данным издания Fox News, изменения уже введены в тех отелях, которые принимали медиков, контактировавших с зараженными пациентами.

Стало известно, что произойдет с отелями из-за коронавируса

pexels.com

Среди нововведений будет виртуальная регистрация. Прежде чем войти в отель, туристы должны проверить температуру. Пользоваться лифтом можно будет только по одному. Также, возможно, постояльцам придется самостоятельно менять постельное белье, оставляя его под дверью в специальном пакете.

Стало известно, что произойдет с отелями из-за коронавируса

pexels.com

Места общего пользования — бар, ресторан, спортзал, бассейн и другими — можно посещать по графику, исключающему скопление людей.

Стало известно, что произойдет с отелями из-за коронавируса

pexels.com

Как ране писал OBOZREVATEL, турецкие отели откажутся от системы питания "шведский стол" из-за ситуации с коронавирусом. Вместо этого туристам предложат комплексное меню или сервис "а ля карт".

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Автор
Мария Дидык
Тег
путешествия
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