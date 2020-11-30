Совладелец курорта "Буковель" заявил, что в Карпатах вирус не живет и проанонсировал старт зимнего сезона

В Ивано-Франковской области на карпатском горнолыжном курорте "Буковель" несмотря на пандемию коронавируса планируют дать старт зимнему сезону 4-6 декабря.

Об этом сообщил на личной странице в Facebook совладелец ГК "Буковель" Александр Шевченко. По его словам, в Карпатах "не живет никакой вирус", поэтому люди могут смело приезжать на отдых (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я думаю, нам удастся открыть сезон с 4 по 6 декабря. Будут очень много подъемников работать, возможно, еще не все трассы, но многие будет работать. Поэтому, друзья, приезжайте в Украинские Карпаты. Здесь, как говорится, не живет никакой вирус, здесь классно, здесь свежий воздух. Одним словом, очень шикарно", – сказал Шевченко.

Он отметил, что в ближайшее время на курорте запустят новый шестиместный подъемник. Также в течение месяца планируют открыть все лыжные трассы.

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