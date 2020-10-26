Украинский ведущий о жизни в индийском 'миллионнике' Мумбаи: смрад стоит ужасный

Украинский ведущий Валентин Чернявский рассказал, в каких условиях живут жители индийского города.

Население города Мумбаи составляет около 20 миллионов человек. И большая часть из них живет в трущобах без благ цивилизации. В этом убедился ведущий Нового канала Валентин Чернявский во время командировки в Индию с реалити "У кого больше?", передает пресс-служба Нового канала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По правилам проекта, Валентин соревновался со своим коллегой Алиной Мисечко, кто за три дня заработает больше денег, поэтому в целях экономии напросился на ночлег в один из беднейших районов города.

"Если бы знал, в каком "прекрасном" райончике мне придется ночевать, не уверен, что согласился бы, – говорит ведущий Нового канала. – Трудно передать словами, какой ужасный запах там стоит. Смесь от мусорников, еды и человеческого пота – ты вдыхаешь все это и просто стараешься не блевонуть".

Валентина Чернявского поразило количество мусора, который лежал посреди улицы и плавал в реке. И среди всего этого беззаботно живут люди, играют дети.

"Мне казалось, что в таких условиях должны жить очень агрессивные люди, – признался Валентин Чернявский. – Однако я ошибался. Они обращались со мной приветливо, улыбались и вообще выглядели счастливыми. Наверное, просто потому, что не видели другой жизни".

Семья, в которой он ночевал, состоит из девяти человек. И все вместе они живут в доме размером с чулан.

"Четырем приходится спать на полу, двум – на нижнем ярусе кровати и еще трем – на верхнем, – говорит ведущий Нового канала. – Да, арендовать такие трущобы можно за копейки. Недвижимость в Мумбаи действительно очень дешевая. Однако жить придется без туалета и других благ цивилизации".

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