Старинные замки Европы, где можно остаться на ночь: список, цены и фото

Жить в замках еще много веков назад могли только дворяне. Со временем все изменилось, и теперь почувствовать себя аристократом может каждый. Множество дворцов превратились в комфортные отели.

OBOZREVATEL рассказывает о том, сколько стоит ночь в старинной европейской усадьбе, в каком замке можно заключить брак, где собрана огромная коллекция собачьих ошейников и чье сердце захоронено в часовне.

Замок Забабург. Германия

Цена: €70 - €190

Один из старейших замков Германии - Забабург в Хофгайсмаре. Он построен в 1334 году. Второе название твердыни - Крепость спящей красавицы, так как именно им вдохновлялись братья Гримм. В замке можно заключить брак. Тут работает зоопарк и розарий.

Парадор де Оропеса. Испания

Цена: €70 - €260

Испанский Парадор де Оропеза в начале XV столетия принадлежал графу из дома Альварез. В начале ХХ века замок купила гостиничная сеть Parador.

Сейчас тут работает бассейн и ресторан.

Лидс. Великобритания

Цена: €102 - €148

Сам замок Лидс возвели в 1119 году. После этого здание неоднократно меняло владельцев и перестраивалось. Свой современный вид твердыня получила в XV веке.

На территории дворцового комплекса есть ресторан, вольеры с редкими экзотическими птицами, лабиринт и музей собачьих ошейников.

Дромоленд. Ирландия

Цена: €635 - €2503.

Современное здание Дромоленда было построено в 1835 году на месте старинного замка (XV век). За всю историю у крепости сменилось множество хозяев: от купцов до вождей ирландских кланов. Кроме отеля в замке есть ресторан "Граф Томонд", который в 1995 году был отмечен наградой “Мишлен” за работу лучшего повара - Жана-Батиста Молинари.

Дворец Леопольдскрон. Австрия

Цена: €135 - €1000

В 1736 году князь Леопольд Антон барон фон Фирман построил этот замок для себя и своей семьи. Живописное место и сам дворец настолько заворожили аристократа, что он приказал похоронить свое сердце в одной из часовен.

Как писал OBOZREVATEL, в Египте хотят поднять цены на отели.