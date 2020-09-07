Пляж украинского курорта "застелило" сотнями мертвых медуз. Фото

Из Азовского моря на пляж Мариуполя выбросило огромное количество медуз. Коллаж

На один из пляжей города Мариуполь Донецкой области выбросило огромное количество мертвых медуз.

Об этом 7 сентября сообщил местный портал 0629.com.ua. Уточняется, что речь идет о Левобережном пляже близ улицы Виноградной.

Пляж в Мариуполе. Артем Климченков; 0629.com.ua

Как рассказал журналистам местный житель, вероятно, случившееся является результатом шторма, который разыгрался на Азовском море на выходных 5 и 6 сентября.

Кроме того, из-за огромного количества мертвых медуз на пляже появился плохой запах.

Отмечается, что нашествие медуз-корнеротов началось на побережье пригородных поселков с конца июня. Этот вид медуз несвойственен для Азовского моря, но мариупольцы видят его все чаще.

Мертвые медузы. Артем Климченков; 0629.com.ua

Песка между медузами практически не видно. Артем Климченков; 0629.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скопление из сотен медуз, заполонивших море, засняли в Приморске Запорожской области.

Нашествие медуз также заметили в Азовском море у Бердянска. Кроме того, в городе выловили гигантскую медузу.

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