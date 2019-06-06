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"Они воняют!" Маленький ребенок понюхал ноги попутчицы и всех насмешил

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В США 4-летнему Родни Смоллу, который впервые путешествовал на самолете, очень не повезло – позади него устроилась женщина, которая сняла обувь и бесцеремонно выложила свои ноги на подлокотники мальчика. Отец ребенка снимал на видео забавную реакцию сына на не очень культурное поведение этой дамы.

"Они воняют!" Маленький ребенок понюхал ноги попутчицы и всех насмешил

Но это еще не самое страшное. Оказалось, что от ступней попутчицы исходил неприятный запах, который мальчику не понравился, о чем он безхитростно и сказал папе Дэррилу, глядя прямо в камеру.

Курьезный ролик ребенок опубликовал в своем Instagram и сразу стал настоящей звездой.

"Тут какие-то вонючие ноги позади меня", - жалуется Родни, на что отец реагирует смехом.

"Это леди!", - через секунду делает открытие маленький мальчик, после чего снимающий видео родитель впадает в настоящую истерику.

Дэррил позже сказал, что, после того, как он прекратил запись, женщина убрала свои ноги и даже извинилась.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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