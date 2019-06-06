"Они воняют!" Маленький ребенок понюхал ноги попутчицы и всех насмешил

В США 4-летнему Родни Смоллу, который впервые путешествовал на самолете, очень не повезло – позади него устроилась женщина, которая сняла обувь и бесцеремонно выложила свои ноги на подлокотники мальчика. Отец ребенка снимал на видео забавную реакцию сына на не очень культурное поведение этой дамы.

Но это еще не самое страшное. Оказалось, что от ступней попутчицы исходил неприятный запах, который мальчику не понравился, о чем он безхитростно и сказал папе Дэррилу, глядя прямо в камеру.

Курьезный ролик ребенок опубликовал в своем Instagram и сразу стал настоящей звездой.

"Тут какие-то вонючие ноги позади меня", - жалуется Родни, на что отец реагирует смехом.

"Это леди!", - через секунду делает открытие маленький мальчик, после чего снимающий видео родитель впадает в настоящую истерику.

Дэррил позже сказал, что, после того, как он прекратил запись, женщина убрала свои ноги и даже извинилась.

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