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Они существуют: топ-5 мест из знаменитых мультиков, куда можно съездить

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OBOZREVATEL составил топ-5 мест из знаменитых мультфильмов, которые реально существуют и открыты для посещения туристов.

Замок султана в "Алладине"

Город главного героя, где происходили события первой части, назывался Аграба, а его украшением был дворец султана, в котором жила возлюбленная Алладина, принцесса Жасмин. Своими очертаниями замок очень похож на знаменитый Тадж-Махал в Агре.

Они существуют: топ-5 мест из знаменитых мультиков, куда можно съездить

Замок принца в "Спящей красавице"

В 30-е годы знаменитый мультипликатор Уолт Дисней путешествовал по Европе в поисках свежих идей. Однажды он заехал в городок Фюссен, где увидел замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II.

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Замок так его поразил, что он решил увековечить его в своем новом мультике "Спящая красавица". Позже Нойшванштайн и вовсе стал той самой заставкой, которую мы видим в начале каждого мультика Дисней.

Они существуют: топ-5 мест из знаменитых мультиков, куда можно съездить

Город Белль в "Красавице и чудовище"

Архитектурный стиль и шарм Риквира во французском регионе Эльзас вдохновил мультипликаторов на создание уютного городка, в котором жила Белль с отцом и сестрами из мультфильма "Красавица и чудовище".

Они существуют: топ-5 мест из знаменитых мультиков, куда можно съездить

Мир Симбы в "Король и лев"

При создании шедевра мультипликаторы вдохновлялись огромным природным парком "Серенгети", который находится в Восточной Африке. Этот регион знаменит на весь мир богатейшей фауной: примерно пятсот видов птиц и три миллиона особей крупных животных обитают на бескрайних равнинах парка.

Они существуют: топ-5 мест из знаменитых мультиков, куда можно съездить
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Водопад из "Вперед и вверх"

Прототипом райского водопада из мультфильма "Вверх" стал огромный Анхель, расположенный в Венесуэле, на территории Национального парка Канайма. Он считается самым высоким водопадом в мире.

Они существуют: топ-5 мест из знаменитых мультиков, куда можно съездить
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