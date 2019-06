"Ни мозгов, ни уважения": в сети разгорелся скандал из-за пикантных кадров в Чернобыле

Туристический бум в зону отчуждения привел к скандалу в сети после выхода сериала от НВО "Чернобыль" – блогеры массово кинулись в Припять, чтобы сделать откровенные фотографии.

По данным The Sun, под шквал критики, в том числе и от сценариста Крэйга Мазина, попали Instagram-модели за публикации снимков в нижнем белье.

Девушки позировали в стрингах, защитных костюмах и просто демонстрировали свои формы на фоне "города-призрака", мужчины дурачились в противогазах. Неуважительное отношение к трагедии возмутило пользователей сети.

"Люди там погибли ужасным способом – имейте хоть какое-то уважение", "Это фото неуважительно по отношению к людям, которые погибли. Насколько бесчувственными вы можете быть", "Когда нет мозгов и уважения", – разозлились в сети.

Сценарист сериала Крэйг Мазин написал в своем микроблоге в Twitter, что рад туристическому ажиотажу, однако призвал блогеров вести себя подобающе.

"Это замечательно, что "Чернобыль" вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы", — написал он.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.