"Ни мозгов, ни уважения": в сети разгорелся скандал из-за пикантных кадров в Чернобыле

Туристический бум в зону отчуждения привел к скандалу в сети после выхода сериала от НВО "Чернобыль" – блогеры массово кинулись в Припять, чтобы сделать откровенные фотографии.

По данным The Sun, под шквал критики, в том числе и от сценариста Крэйга Мазина, попали Instagram-модели за публикации снимков в нижнем белье.

"Чернобыль" - скандал с туристами

Девушки позировали в стрингах, защитных костюмах и просто демонстрировали свои формы на фоне "города-призрака", мужчины дурачились в противогазах. Неуважительное отношение к трагедии возмутило пользователей сети.

Блогер разделась в Припяти nz.nik / Instagram (thesun)

Блогер в Припяти nz.nik / Instagram

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"Люди там погибли ужасным способом – имейте хоть какое-то уважение", "Это фото неуважительно по отношению к людям, которые погибли. Насколько бесчувственными вы можете быть", "Когда нет мозгов и уважения", – разозлились в сети.

Туристы приехали в Припять thesun / Instagram

Туристы залезают везде для красивых кадров thesun / Instagram

Скандал вокруг ЧАЭС thesun / Instagram

Блогерша в Припяти thesun / Instagram

Сценарист сериала Крэйг Мазин написал в своем микроблоге в Twitter, что рад туристическому ажиотажу, однако призвал блогеров вести себя подобающе.

"Это замечательно, что "Чернобыль" вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы", — написал он.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. — Craig Mazin (@clmazin) 11 червня 2019 р.

Туристы наряжаются для красивых кадров thesun / Instagram

Туристы позируют в масках thesun / Instagram

Туристы делают кадры на фоне "города-призрака" thesun / Instagram

скандальное фото - страничка в соцсети

Блогерша в зоне отчуждения

Туристы кривляются в зоне отчуждения thesun / Instagram

Туристы наряжаются в противогазы thesun / Instagram

thesun / Instagram

Напомним, что ранее в компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения, заявили о 30-40% росте количества туристов, после окончания сериала эта цифра будет только расти.

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