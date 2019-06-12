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"Ни мозгов, ни уважения": в сети разгорелся скандал из-за пикантных кадров в Чернобыле

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Туристический бум в зону отчуждения привел к скандалу в сети после выхода сериала от НВО "Чернобыль" – блогеры массово кинулись в Припять, чтобы сделать откровенные фотографии.

По данным The Sun, под шквал критики, в том числе и от сценариста Крэйга Мазина, попали Instagram-модели за публикации снимков в нижнем белье.

"Чернобыль" - скандал с туристами

"Чернобыль" - скандал с туристами

Девушки позировали в стрингах, защитных костюмах и просто демонстрировали свои формы на фоне "города-призрака", мужчины дурачились в противогазах. Неуважительное отношение к трагедии возмутило пользователей сети.

Блогер разделась в Припяти

Блогер разделась в Припяти

nz.nik / Instagram (thesun)

Блогер в Припяти

Блогер в Припяти

nz.nik / Instagram

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"Люди там погибли ужасным способом – имейте хоть какое-то уважение", "Это фото неуважительно по отношению к людям, которые погибли. Насколько бесчувственными вы можете быть", "Когда нет мозгов и уважения", – разозлились в сети.

Туристы приехали в Припять

Туристы приехали в Припять

thesun / Instagram

Туристы залезают везде для красивых кадров

Туристы залезают везде для красивых кадров

thesun / Instagram

Скандал вокруг ЧАЭС

Скандал вокруг ЧАЭС

thesun / Instagram

Блогерша в Припяти

Блогерша в Припяти

thesun / Instagram

Сценарист сериала Крэйг Мазин написал в своем микроблоге в Twitter, что рад туристическому ажиотажу, однако призвал блогеров вести себя подобающе.

"Это замечательно, что "Чернобыль" вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы", — написал он.

Туристы наряжаются для красивых кадров

Туристы наряжаются для красивых кадров

thesun / Instagram

Туристы позируют в масках

Туристы позируют в масках

thesun / Instagram

Туристы делают кадры на фоне

Туристы делают кадры на фоне "города-призрака"

thesun / Instagram

скандальное фото - страничка в соцсети

скандальное фото - страничка в соцсети

Блогерша в зоне отчуждения

Блогерша в зоне отчуждения

Туристы кривляются в зоне отчуждения

Туристы кривляются в зоне отчуждения

thesun / Instagram

"Ни мозгов, ни уважения": в сети разгорелся скандал из-за пикантных кадров в Чернобыле
Туристы наряжаются в противогазы

Туристы наряжаются в противогазы

thesun / Instagram

"Ни мозгов, ни уважения": в сети разгорелся скандал из-за пикантных кадров в Чернобыле

thesun / Instagram

Напомним, что ранее в компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения, заявили о 30-40% росте количества туристов, после окончания сериала эта цифра будет только расти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
скандалыЧернобыльсериалтуризм
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