"Ни мозгов, ни уважения": в сети разгорелся скандал из-за пикантных кадров в Чернобыле

Туристический бум в зону отчуждения привел к скандалу в сети после выхода сериала от НВО "Чернобыль" – блогеры массово кинулись в Припять, чтобы сделать откровенные фотографии.
По данным The Sun, под шквал критики, в том числе и от сценариста Крэйга Мазина, попали Instagram-модели за публикации снимков в нижнем белье.
"Чернобыль" - скандал с туристами
Девушки позировали в стрингах, защитных костюмах и просто демонстрировали свои формы на фоне "города-призрака", мужчины дурачились в противогазах. Неуважительное отношение к трагедии возмутило пользователей сети.
Блогер разделась в Припяти
nz.nik / Instagram (thesun)
Блогер в Припяти
nz.nik / Instagram
"Люди там погибли ужасным способом – имейте хоть какое-то уважение", "Это фото неуважительно по отношению к людям, которые погибли. Насколько бесчувственными вы можете быть", "Когда нет мозгов и уважения", – разозлились в сети.
Туристы приехали в Припять
thesun / Instagram
Туристы залезают везде для красивых кадров
thesun / Instagram
Скандал вокруг ЧАЭС
thesun / Instagram
Блогерша в Припяти
thesun / Instagram
Сценарист сериала Крэйг Мазин написал в своем микроблоге в Twitter, что рад туристическому ажиотажу, однако призвал блогеров вести себя подобающе.
"Это замечательно, что "Чернобыль" вдохновил туристов на поездки в зону отчуждения, но да, я видел фотографии. Если вы планируете туда поехать, помните, пожалуйста, что там произошла страшная трагедия. Отнеситесь с уважением к жертвам катастрофы", — написал он.
It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.— Craig Mazin (@clmazin) 11 червня 2019 р.
If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.
Туристы наряжаются для красивых кадров
thesun / Instagram
Туристы позируют в масках
thesun / Instagram
Туристы делают кадры на фоне "города-призрака"
thesun / Instagram
скандальное фото - страничка в соцсети
Блогерша в зоне отчуждения
Туристы кривляются в зоне отчуждения
thesun / Instagram
Туристы наряжаются в противогазы
thesun / Instagram
thesun / Instagram
Напомним, что ранее в компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения, заявили о 30-40% росте количества туристов, после окончания сериала эта цифра будет только расти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019 Далее эпизоды выходили по понедельникам - всего 5 серий.
В Украине в связи с популярностью заявили, что это может привлечь туристов со всего мира, что положительно повлияет на украинскую экономику.
Кроме того, сериал стал самым популярным на сайте IMDb, что является настоящим показателем качества.
Однако в России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и лжи.
В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.
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