Названа опасность откидывания спинки кресла в самолете

Откидывание спинки кресла в самолете назвали опасным из-за того, что при аварийной ситуации это может привести к травмам среди пассажиров.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на последнее исследование Boeing. По словам инсайдеров, было установлено, что 58% инцидентов с лайнерами происходят во время самых опасных стадий полета – приземления или взлета. В связи с этим стюардессы и бортпроводники просят не откидывать спинки кресел, когда самолет набирает высоту или садится в аэропорту.

"Если ваше кресло было откинуто во время чрезвычайной ситуации, у человека, сидящего за вами, может не хватить времени, чтобы безопасно выйти из своего ряда", – говорится в публикации.

Также отмечается, что поднятая спинка впереди сидящего пассажира снижает риск получения травм для путешественника сзади при жесткой аварийной посадке.

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