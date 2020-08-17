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На известном курорте в Азовском море обнаружили огромное количество медуз. Видео

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Журнал
1,0 т.
Море в Бердянске заполонили медузы

Море в Бердянске заполонили медузы. Коллаж

В Азовском море у Бердянска на поверхности воды собрались полчища медуз. Места их скопления отдыхающие назвали "медузными островами".

Из-за этого практически невозможно купаться. По словам туристов, вода в море напоминает "желе". Видео необычного явления опубликовали на YouTube (смотрите ролик в конце новости).

Автор видео Светлана Венгер в комментариях под роликом рассказала, что "остров медуз" она увидела во время прогулки на байдарке. Особо большие скопления заметны на расстоянии 50-80 метров от берега.

Медузы в Азовском море

Медузы в Азовском море Скриншот видео (YouTube)

Медузы в море на курорте Бердянск

Медузы в море на курорте Бердянск Скриншот видео (YouTube)

Пользователи сети отметили, что для Бердянска это не является типичным явлением, однако в 2020 году в Азовском море количество медуз и правда заметно увеличилось.

"В этом году их столько, что никогда еще в таком количестве не видел", – написали под видео.

На известном курорте в Азовском море обнаружили огромное количество медуз. Видео

На известном курорте в Азовском море обнаружили огромное количество медуз. Видео YouTube

На известном курорте в Азовском море обнаружили огромное количество медуз. Видео

На известном курорте в Азовском море обнаружили огромное количество медуз. Видео YouTube

Также многие пошутили, что таким образом медузы "мстят" людям за то, что они небрежно относятся к украинским курортам и способствуют их загрязнению.

"Господь увидел, во что превратили Бердянск и наслал медузный апокалипсис. Для начала", – пошутили в сети.

На известном курорте в Азовском море обнаружили огромное количество медуз. Видео

На известном курорте в Азовском море обнаружили огромное количество медуз. Видео YouTube

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