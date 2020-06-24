Курорт "Буковель" затопило: наводнение размыло дороги и повредило здания

Крупнейший горнолыжный курорт в Украине "Буковель" затопило в результате масштабного наводнения на западе Украины. Несколько проездов до курорта полностью разрушены водой.

Потоки воды затопили улицы с коттеджами в "Буковеле", пострадали десятки населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Также из-за стихии перекрыто движение на дорогах государственного значения в регионе, пишет "Корреспондент".

Очевидцы опубликовали в сети фото видео с места происшествия. На кадрах показано, как потоки воды размывают улицы и дороги на территории курорта и затапливают здания.

Курорт "Буковель" затопило NEWSONЕ

Из-за наводнения в селе Буковец вблизи курорта произошло смещение верхнего слоя почвы. В результате дорогу государственного значения Р-24 "Татаров - Каменец-Подольский" перекрыто полностью, там работают спасатели.

Курорт "Буковель" пострадал из-за наводнения Скриншот видео (YouTube)

Курорт "Буковель" пострадал из-за наводнения Скриншот видео (YouTube)

Курорт "Буковель" пострадал из-за наводнения Скриншот видео (YouTube)

OBOZREVATEL предлагает посмотреть видео, где показано, как пострадал "Буковель"

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины, в основном на западе. Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба.

Больше всего пострадали Черновицкая, Ивано-Франковская и Львовская области.

В Карпатах из-за разрушений, вызванных мощными ливнями, погибли три человека – 2 женщины и мужчина. Так, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный поток и утонула. В Яблунице в реке оказался автомобиль – водитель и пассажирка погибли.

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