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Консьерж сна и собеседник-рыбка: самые странные услуги гостиниц

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Некоторые отели мира готовы выполнить все прихоти своих гостей, даже самые неординарные.

О списке самых странных услугх, которые могут оказать сотрудники таких отелей бесплатно или за дополнительные деньги, пишет lenta.ru.

Первым в списке оказался бельгийский отель Charleroi Airport, который предлагает туристам взять напрокат рыбку за три с половиной евро, если им не с кем поговорить.

Рыбка напрокат

twitter.com/Mich_Cooke

Затем следует сеть американских гостиниц Aloft, предоставляющая робота-разносчика туалетной бумаги, приезжающего в номер, когда там закончились все рулоны.

В британских отелях Malmaison администраторы поставили шампуни и гели с надписью The best shampoo you will ever steal ("Лучший шампунь, который вы когда-либо крали") и Box me and take me home ("Упакуй меня и возьми домой"). Таким образом персонал намекнул посетителям, что они могут забирать предметы личной гигиены с собой.

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Манхэттенский отель The Benjamin Hotel тоже удивил туристов неординарностью. Постояльцы, страдающие бессонницей, могут заказать к себе в комнату так называемого sleep concierge ("консьерж сна"), который прочитает сказку на ночь и подберет подходящую подушку.

Еще одна необычная услуга, предоставляемая несколькими гостиницами, — интерактивное зеркало в номере. Оно показывает не только отражение гостей, но также прогноз погоды, время и рестораны поблизости.

Также существуют отели для людей с микробофобией. В них постояльцы могут воспользоваться дистанционными выключателями, имеющими антимикробное покрытие.

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