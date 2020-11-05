Когда можно будет свободно летать в Европу: озвучен прогноз

Полноценное восстановление авиаперевозок в Европе и возвращение к привычному воздушному трафику возможно не ранее 2024 года. Это произойдет в случае создания эффективной вакцины от COVID-19.

Об этом говорится в прогнозе Европейской организации по безопасности воздушной навигации, опубликованном на официальном сайте Eurocontrol.

Наиболее оптимистичный сценарий предполагает, что трафик восстановится к 2024 году. Это произойдет в случае, если вакцина от COVID-19 станет широкодоступной для путешественников к лету 2021 года.

Согласно второму сценарию, который считается наиболее вероятным, трафик вернется к уровню 2019 года только к 2026 году. Это произойдет, если вакцина станет широкодоступной к лету 2022 года. В этом сценарии ожидается, что в 2024 году авиаперевозки восстановятся на 92% по сравнению с 2019 годом.

В наименее оптимистичном сценарии трафик не вернется к показателям 2019 года до 2029 года. Это произойдет при неэффективной вакцине. В этом случае в 2024 году он составит 75% от показателя 2019 года.

"Эта катастрофическая картина для авиации и отрасли ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли. Чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности", – заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

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