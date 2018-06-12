Как отдохнуть на Мальдивах по цене Турции: советы телеведущего

Какие первые ассоциации возникают, когда слышите про отдых на Мальдивах? Наверняка – чистый белый песок, пальмы, бунгало и очень дорогой лакшери-отдых в полном бездельи... А вот и не только!

Несколько недель назад оттуда вернулся Александр Педан. Со своим неизменным компаньоном по серф-турам Серафимом он покорял местные волны. А заодно узнал, как недорого отдохнуть на Мальдивах. Своими знаниями ведущие делится с читателями OBOZREVATEL Travel.

Перелет. Ищите скидки

Отдых на Мальдивах возможен по цене Турции или Таиланда. Главное – поймать дешевый перелет. У нас это получилось. Мы взяли билеты по акции примерно за пять месяцев до вылета, они обошлись в 300 долларов на одного туда и обратно. Вся дорога заняла примерно сутки. При этом в Дубае у нас была пересадка с 12-часовым зазором между рейсами. Так что, мы и там смогли немного погулять.

Жилье и питание: выбирайте серф-кемп

Школы серфинга – это идеальный вариант для тех, кто не гонится за лакшери-размещением и хочет активно отдохнуть. Жилье в хостеле с простым трехразовым питанием и вывозами на пляжи нам обошлись в 100 долларов в сутки.

Но, оговорюсь, школа находилась не на туристическом острове, а не на так называемом локальном, где живут местные жители. На этом же острове, среди прочего, располагались порт, рыбная фабрика, мусоросжигательный завод, тюрьма и наркодиспансер. Но при этом нас окружали добродушные, позитивные и приветливые люди. Мне такой колорит намного больше по душе, чем те самые пальмы, бунгало и полная скукота.

Сувениры, фрукты и споты

Как не прогадать при покупке сувениров? Все просто – ищите их на локальных островах. Недалеко от нашей школы был магазинчик с небольшим собственным цехом. Хозяин и его жена рисовали всевозможные рисунки на футболках, продавались магнитики, другие сувениры.

Я там купил эксклюзивную футболку, на которой прямо при мне был нарисован пляж, где мы катались. Она обошлась в 10 долларов. Думаю, на туристическом острове такая же стоила бы раз в пять дороже.

На Мальдивах действительно прозрачная вода, белый песок и бесподобный подводный мир. Поэтому настоятельно рекомендую захватить с собой маску и ласты. Здесь они будут стоить в несколько раз дороже аналогичных в Украине.

Еще несколько советов и фактов

1) Фрукты покупайте в столице по прилету. На локальных островах они обойдутся на порядок дороже.

2) Если говорить о серфе, ищите бесплатные споты – пляжи для катания. На Мальдивах они есть, и нас вывозили именно на такие. На туристических островах пляжи для тех, кто не живет в местных отелях, платные.

3) Солнцезащитный крем с максимальной защитой – must have в багаже. На островах очень активное солнце, обгореть можно в считанные минуты.

4) Здесь запрещен алкоголь, в магазинах вы его не найдете, только в лакшери-отелях и за большие деньги.

5) Весь транспорт здесь или водный, или воздушный. Между островами ходят катера-маршрутки – медленные и без удобств, аналоги наших "Богданов". Место в них обойдется в 1 доллар. Можно прокатиться и на такси. Такой катер быстрее и комфортнее, но дороже. Нам обошелся в 30 долларов.

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