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22 апреля • обновлено в 19:15
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Из-за коронавируса в каналах Венеции появились медузы. Яркое видео

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В опустевших от туристов каналах Венеции появились медузы и белые лебеди.

Зоологу удалось снять бочковую медузу, которая может в диаметре достигать 90 сантиметров, пишет Daily Mail.

Из-за коронавируса в каналах Венеции появились медузы. Яркое видео

Отмечается, что медуза спокойно плавала у моста Баретери. Местные власти заявили, что вода теперь выглядит более прозрачной, потому что на каналах меньше трафика, что позволяет осадку оставаться на дне.

Из-за коронавируса в каналах Венеции появились медузы. Яркое видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, дикая пума разгуливала посреди Сантьяго в поисках пищи. Очевидно, животное привлекло отсутствие людей, ведь из-за коронавируса в Чили ночью ввели комендантский час.

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Автор
Мария Дидык
Место
Италия Венеция
Теги
Путешествия по Европе путешествия
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