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29 апреля • обновлено в 11:50
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Что будет с all inclusive в Турции: в стране приняли важное решение

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Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что система all inclusive и "шведский стол" останутся в отелях после окончания пандемии коронавирса.

В комментарии "РИА Новости" Чорабатыр сказал, что ранее СМИ неправильно интерпретировали слова министра.

Что будет с all inclusive в Турции: в стране приняли важное решение

hotels24.ua

По словам главы федерации отельеров Турции, изменятся лишь некоторые привычные способы оказания услуг.

"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне? СМИ неправильно интерпретировали слова нашего министра, он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену", – сказал Чорабатыр.

Что будет с all inclusive в Турции: в стране приняли важное решение

tourprom.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Турции кризис вынуждает турецких отельеров менять принципы работы. В частности, систему "все включено" могут заменить на питание по меню.

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Автор
Анна Михно
Место
Турция
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