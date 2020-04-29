Что будет с all inclusive в Турции: в стране приняли важное решение

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что система all inclusive и "шведский стол" останутся в отелях после окончания пандемии коронавирса.

В комментарии "РИА Новости" Чорабатыр сказал, что ранее СМИ неправильно интерпретировали слова министра.

hotels24.ua

По словам главы федерации отельеров Турции, изменятся лишь некоторые привычные способы оказания услуг.

"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне? СМИ неправильно интерпретировали слова нашего министра, он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену", – сказал Чорабатыр.

tourprom.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Турции кризис вынуждает турецких отельеров менять принципы работы. В частности, систему "все включено" могут заменить на питание по меню.

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