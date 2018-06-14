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Бюджетный отпуск: 18 дешевых европейских курортов

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Holiday Costs Barometer (Барометр цен на отдых) представили рейтинг самых дешевых европейских курортов.

Результаты исследования за 2018 год опубликовали на сайте Post Office Travel Money.

Оценивали курорты по девяти параметрам: стоимость чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина.

Первое место в рейтинге занял курорт Солнечный берег в Болгарии. Все вышеперечисленные позиции обойдутся там в $57,93.

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Турецкий Мармарис оказался на втором месте. Там эти девять параметров обойдутся в $75,86.

Альгарве, Португалия – $91,01.

За девять позиций на курорте Коста-дель-Соль в Испании придется заплатить $95,42.

В Греции, а если точнее на Крите все обойдется в $108,49.

Коста-Бланка, Испания – $111,47.

Пафос, Кипр – $118,01.

Корфу, Греция – $121,67.

Задар, Хорватия – $130,87.

Слима, Мальта – $131,5.

Халкидики, Греция – $133,82.

На побережье Лиссабона в Португалии за все нужно будет заплатить $101,23.

Пореч, Хорватия – $141,75.

Майорка, Испания – $144,61.

Ницца, Франция – $151,91.

Лимассол, Кипр – $155,65.

Ибица, Испания – $157,25.

Сорренто, Италия – $163,57.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирландии тысячи голых женщин искупались в ледяном море.

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