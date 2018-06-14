Бюджетный отпуск: 18 дешевых европейских курортов

Holiday Costs Barometer (Барометр цен на отдых) представили рейтинг самых дешевых европейских курортов.

Результаты исследования за 2018 год опубликовали на сайте Post Office Travel Money.

Оценивали курорты по девяти параметрам: стоимость чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина.

Первое место в рейтинге занял курорт Солнечный берег в Болгарии. Все вышеперечисленные позиции обойдутся там в $57,93.

Турецкий Мармарис оказался на втором месте. Там эти девять параметров обойдутся в $75,86.

Альгарве, Португалия – $91,01.

За девять позиций на курорте Коста-дель-Соль в Испании придется заплатить $95,42.

В Греции, а если точнее на Крите все обойдется в $108,49.

Коста-Бланка, Испания – $111,47.

Пафос, Кипр – $118,01.

Корфу, Греция – $121,67.

Задар, Хорватия – $130,87.

Слима, Мальта – $131,5.

Халкидики, Греция – $133,82.

На побережье Лиссабона в Португалии за все нужно будет заплатить $101,23.

Пореч, Хорватия – $141,75.

Майорка, Испания – $144,61.

Ницца, Франция – $151,91.

Лимассол, Кипр – $155,65.

Ибица, Испания – $157,25.

Сорренто, Италия – $163,57.

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