Индия ввела ограничения для туристов из-за коронавируса: что изменится

Индия на месяц – до 15 апреля – аннулировала все туристические визы на фоне распространения в мире эпидемии коронавируса COVID-19.

Соответствующее решение было принято во время встречи группы министров после того, как в стране резко выросли случаи заболевания китайским вирусом. Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что ограничения касаются всех имеющихся виз, кроме дипломатических, официальных, а также виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных. Решение вступает в силу в 12:00 13 марта 2020 года.

Индия приостанавливает туристические визы до 15 апреля на фоне вспышки COVID-19

"Любой иностранный гражданин, который намерен путешествовать в Индию из весомых причин, может обратиться в ближайшую индийскую дипломатическую миссию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что пока в Индии зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

Министерство здравоохранения уже запустило номер справочной службы 24/7, чтобы обеспечить поддержку людей по запросам о новом коронавирусе. Кроме этого, ведомство также распространяет предохранительные меры, рекомендованные ВОЗ для недопущения новых случаев заболевания COVID-19 в Индии.

Также власти в разных штатах страны закрыли начальные школы и кинотеатры до 31 марта.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Женеве 11 марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус официально объявил, что вспышка коронавируса COVID-19 в мире является пандемией.

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