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4 мая • обновлено в 11:30
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Египет открывает отели для туристов: озвучены строгие условия

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В Египте решили открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

Требования определило правительство страны, передает Reuters. Этот шаг был вызван убытками, которые из-за пандемии коронавируса понесла туристическая отрасль (около 1 миллиарда долларов в месяц).

Такой режим будет действовать до конца мая, а уже с июня предполагается, что заведениям позволят работать не более чем для 50% туристов.

Египет открывает отели для туристов: озвучены строгие условия

Египет открывает отели для туристов: озвучены строгие условия

bfm.ru

Гостиницы также обязали осуществить ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов в связи с пандемией. В частности, для начала работы в гостинице должна быть клиника с врачом. Кроме того, отдыхающим будут регулярно проверять температуру.

Массовые мероприятия на курортах будут по-прежнему запрещены. В отелях введут обычное меню и запретят открытые зоны с пищей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в стране на три месяца.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Египет
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