В Египте решили открыть гостиницы для внутренних туристов при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

Требования определило правительство страны, передает Reuters. Этот шаг был вызван убытками, которые из-за пандемии коронавируса понесла туристическая отрасль (около 1 миллиарда долларов в месяц).

Такой режим будет действовать до конца мая, а уже с июня предполагается, что заведениям позволят работать не более чем для 50% туристов.

Египет открывает отели для туристов: озвучены строгие условия bfm.ru

Гостиницы также обязали осуществить ряд противоэпидемических мер для защиты своих клиентов в связи с пандемией. В частности, для начала работы в гостинице должна быть клиника с врачом. Кроме того, отдыхающим будут регулярно проверять температуру.

Массовые мероприятия на курортах будут по-прежнему запрещены. В отелях введут обычное меню и запретят открытые зоны с пищей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в стране на три месяца.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram