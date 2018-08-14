"Что нам делать?!" Известная авиакомпания снова подставила украинцев

Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене рейсов авиакомпании Ernest из Львова в Неаполь и в обратном направлении 14 августа.

Как говорится на странице аэропорта в Facebook, рейс ERN278 Львов - Неаполь (плановый вылет в 16:45) и ERN577 Неаполь-Львов (плановый прилет в 21:45) были отменены авиакомпанией по неизвестным причинам.

"ERN277 Неаполь-Львов (плановый прилет 21-45) 14.08.2018 задерживается с прибытием в 22-55. ERN578 Львов-Неаполь (плановый вылет 16-45) 14.08.2018 задерживается во Львове до 18-00", — сообщили в аэропорту.

Одна из пассажирок рейса из Неаполя отреагировала в комментариях. "Наш рейс из Неаполя отменен!!!

Что нам делать?! У нас билеты из Львова куплены на завтра", — написала она.

"Завтра 15.08.2018 рейсов до Неаполя нет. Пассажирам рейсов до Неаполя, которые отменены сегодня 14.08.2018, предлагаются такие варианты: перебронирование билета в Милан Бергамо (вылет сегодня); перебронирование билета в Рим (вылет завтра), откуда будет предоставлен трансфер до Неаполя; или возмещение стоимости билета", — ответили ей в пресс-службе аэропорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый инцидент с задержкой рейсов. Недавно более сотни туристов застряли на испанском острове.

Кроме того, ранее в аэропортах Львова и Киева произошли ЧП с пассажирами.