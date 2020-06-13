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13 июня • обновлено в 19:42
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"Борисполь" ввел новые правила для пассажиров: что нужно знать обязательно

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С 15 июня Украина планирует восстановить регулярное международное авиасообщение.

В связи с этим, аэропорт "Борисполь" обнародовал список правил, которые стоит соблюдать пассажирам, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

В аэропорте сообщили, что с началом карантина, вызванного COVID-19, некоторые рабочие процессы были вынужденно изменены, а меры безопасности дополнительно усилены для обеспечения максимальной защиты пассажиров и сотрудников аэропорта.

kbp.aero

kbp.aero

"Борисполь" ввел новые правила для пассажиров: что нужно знать обязательно

Эти меры были достаточными для обслуживания специальных и грузовых рейсов. Но с восстановлением регулярного авиасообщения аэропорт "Борисполь" дополнительно вносит изменения в технологии обслуживания пассажиров, а именно: организацию прохождения обязательных формальностей, пребывание в аэровокзальном комплексе, а также в организацию внутренних процессов работы аэропорта и контрагентов, работающих на территории аэропорта.

Все нововведения разработаны и внедрены в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации гражданской авиации (IСAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Международного совета аэропортов (ACI), Государственной авиационной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины.

В нынешних новых условиях пассажиру необходимо быть более ответственным и еще тщательнее, чем обычно, готовиться к путешествию. Поэтому, мы призываем вас заранее ознакомиться с правилами аэропортов вылета и прилета, а также правилами пересечения границы и требованиями к пребыванию в стране прилета.

Внимательно ознакомьтесь с новыми правилами и обратите внимание на то, что с 15 июня 2020 года все рейсы Международного аэропорта "Борисполь" будут обслуживаться в терминале D.

Борисполь ввел новые правила для пассажиров

Борисполь ввел новые правила для пассажиров

kbp.aero

Борисполь ввел новые правила для пассажиров

Борисполь ввел новые правила для пассажиров

kbp.aero

Борисполь ввел новые правила для пассажиров

Борисполь ввел новые правила для пассажиров

kbp.aero

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда в "Борисполе" появится биометрический контроль.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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