На Солнце обнаружили крошечные струи, которые могут раскрыть одну из тайн нашей звезды. Фото

Космический аппарат Solar Orbiter обнаружил множество крошечных струй материала, вырывающихся из внешней атмосферы Солнца. Каждая такая струя длится от 20 до 100 секунд и выбрасывает плазму со скоростью около 100 км/с. Ученые предполагают, что эти струи могут являться тем самым таинственным источником солнечного ветра.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Подробности также рассказываются на сайте Европейского космического агентства (ESA), которое вместе с NASA запустило аппарат для изучения Солнца.

Солнечный ветер состоит из заряженных частиц, известных как плазма, непрерывно вылетающих из Солнца. Он распространяется по космосу, сталкиваясь со всем на своем пути, в том числе и с магнитным полем Земли, образуя полярные сияния.

Хотя в общем-то солнечный ветер не является тайной для ученых, о том, как именно он образуется, раньше было понятно мало. Теперь же Solar Orbiter приблизил ученых к разгадке этой тайны.

Так, на изображениях, сделанных 30 марта 2022 года, были обнаружены "слабые, кратковременные объекты, связанные с небольшими струями плазмы", выбрасываемыми из атмосферы Солнца.

"Мы смогли обнаружить эти крошечные струи только благодаря беспрецедентно высокому разрешению и высокой частоте снимков", – пояснил главный автор исследования Лакшми Прадип Читта из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка (Германия).

Особенно важен тот факт, что анализ полученных изображений показал, что эти особенности вызваны выбросом плазмы из солнечной атмосферы.

Исследователи давно знают, что значительная часть солнечного ветра связана с корональными дырами – регионами, где магнитное поле не возвращается к Солнцу, а тянется вглубь Солнечной системы. Именно через такие регионы "утекает" плазма, направляясь в открытый космос. Но никто не знал, что выталкивает плазму.

Считалось, что причиной "утечки" могло быть то, что корона горяча и естественным образом расширяется, вытекая вдоль силовых линий. Но новые исследования корональной дыры, расположенной на южном полюсе Солнца, и обнаруженные отдельные струи подвергают сомнению теорию о том, что солнечный ветер образуется лишь в виде постоянного непрерывного потока.

"В значительной степени этот поток на самом деле не равномерен, повсеместность струй свидетельствует о том, что солнечный ветер из корональных дыр может возникать как очень прерывистый поток", – объяснил соавтор исследования Андрей Жуков из Королевской обсерватории Бельгии.

Энергия этих обнаруженных струй, как отмечают ученые, невелика. Самыми мощными корональными явлениями являются солнечные вспышки класса X, а самыми слабыми – так называемые наносвспышки, которые в миллиарды раз слабее. Но обнаруженные Solar Orbiter крошечные струи еще менее энергичны и излучают примерно в тысячу раз меньше энергии, чем нановспышки. Вместе с тем большая часть этой энергии направляется на выброс плазмы.

Ученые отмечают, что вездесущность этих вспышек указывает на то, что они выталкивают значительную часть материала в солнечном ветре.

Пока что Solar Orbiter вращается вокруг экватора Солнца, поэтому ученые видят струи под прямым углом, что мешает им провести определенные измерения, но через несколько лет аппарат позволит изучить эти струи с другой, лучшей перспективы.

Это связано с тем, что по мере продолжения миссии космический аппарат будет постепенно наклонять свою орбиту в сторону полярных регионов. В то же время, активность на Солнце будет развиваться в рамках солнечного цикла, и коронарные дыры начнут появляться на разных широтах, открывая уникальную новую перспективу.

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