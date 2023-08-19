Знаменитый физик назвал чат-боты с ИИ 'распиаренными' и высмеял разговоры о конце человечества

Искусственный интеллект вряд ли представляет какую-то глобальную угрозу для человечества, поскольку технология ИИ слишком распиарена и не столь эффективна, как об этом заявляют. Настоящий технологический прорыв будет обеспечен благодаря квантовым технологиям.

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Об этом в интервью CNN заявил знаменитый физик-теоретик Митио Каку. Он считает, что сверхпопулярные чат-боты, как ChatGPT, просто "распиаренные магнитофоны", утверждая, что мы значительно переоцениваем их возможности.

"Они берут созданные человеком фрагменты того, что есть в интернете, соединяют их вместе и выдают это за то, что они создали эти вещи", – пояснил Каку, отметив, что при этом у людей такая деятельность ИИ почему-то вызывает не только восхищение, но и сравнение с деятельностью человеческого интеллекта.

Он также отметил, что чат-боты часто просто неспособны отличить правду от вымысла, а мелкие детали в базу данных ИИ все равно "должен вносить человек".

Ученый уже не в первый раз критикует слишком громкие заявления, сопровождающие развитие чат-ботов.

"Это не (искусственный. – Ред.) интеллект. Это, по сути, своеобразное искривленное зеркало того, что было в интернете за последние 20 лет", – говорил Каку ранее.

Он добавил, что чат-боты созданы только для того, чтобы "выплюнуть вещи, которые кажутся правдоподобными".

При этом, как пишет Futurism, многие из коллег физка-теоретика подверглись влиянию громких заявлений разработчиков ИИ и видят риски его развития.

"Я думаю, что мы не готовы, я думаю, что мы не знаем, что делаем, и я думаю, что мы все умрем", – сказал теоретик ШИ Элиезер Юдковский в комментарии Bloomberg.

Британский ученый-компьютерщик и "крестный отец ИИ" Джеффри Хинтон также выразил мнение, что "не является чем-то невозможным" сценарий, при котором ИИ может уничтожить человечество.

Вместе с тем Каку считает такие точки зрения ошибочными и отвлекающими от совсем другого будущего, которое определяется квантовыми вычислениями, а не ИИ.

Он отмечает, что человечество перешло от аналоговой стадии, когда вычисления проводились "с помощью палок, камней, рычагов, шестерен, шкивов, веревок", к использованию микрочипов и транзисторов, питающихся от электричества.

Но последующий этап эволюции, по его убеждению, состоится благодаря квантовым расчетам.

"Мать-природа смеялась бы над нами, потому что она не использует нули и единицы. Мать-природа вычисляет на электронах, электронных волнах, волнах, которые создают молекулы. И именно поэтому мы сейчас переходим к третьему этапу", – сказал он.

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