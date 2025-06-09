'Жидкое стекло': Apple представила новую iOS 26 с первым редизайном за 10 лет. Фото и видео

Apple представила полностью обновленную iOS 26 — с новым дизайном Liquid Glass, который будет использоваться на всех устройствах компании. Основная идея — стеклянный эффект: интерфейс стал прозрачным, с мягкими переходами, бликами и закругленными элементами. Это самое большое визуальное изменение iOS за последнее десятилетие.

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Об этом шла речь во время официальной презентации Apple на WWDC 2025. Несмотря на ожидания, иконки остались квадратными, но теперь они подстраиваются под светлую или темную тему автоматически. Экран блокировки полностью переделали: часы можно менять по размеру, а плеер стал растяжимым на весь экран. Оповещения теперь выглядят иначе – более легкие и прозрачные.

В приложении "Телефон" уменьшили количество вкладок, а FaceTime получил новую функцию —перевод разговоров в реальном времени. Камера стала проще: только две основные вкладки — фото и видео.

Apple также обновила браузер Safari – теперь он еще проще и лучше вписывается в общий вид системы. А Visual Intelligence — аналог Google Lens — пока умеет искать предметы со скриншотов и даже предлагает добавить даты в календарь, если их увидит на изображении.

Еще одна новинка — отдельное приложение для игр. Там будет каталог Apple Arcade и раздел со всеми играми, которые вы загрузили из App Store. Обновление появится в сентябре, но уже скоро выйдет бета-версия для разработчиков и всех желающих протестировать новую систему.

Новый стиль Liquid Glass станет единым видом для всех операционных систем Apple: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Элементы интерфейса будут реагировать на освещение — днем они светлые, ночью — темные и более глубокие. Эффекты движения, подсветка, прозрачность — все это создает "живой" интерфейс, который будто дышит во время использования.

MacOS 26 теперь называется Tahoe — она также получила прозрачное меню, адаптивные иконки и поддержку Liquid Glass во всех ключевых программах. iPadOS 26 наконец-то имеет полноценную поддержку окон — их можно передвигать, менять размер и работать с ними так же, как на Mac.

А в watchOS 26 появился личный голосовой помощник для тренировок, функция жестов для управления сообщениями и даже перевод в реальном времени.

По словам главы софт-направления Крейга Федериги, такая графика Liquid Glass была бы невозможной несколько лет назад. А руководитель дизайнерского отдела Алан Дай назвал это самым большим редизайном за всю историю Apple.

Интересно, что стеклянные эффекты — не новость для Apple. Еще в 2000-х они появлялись в стиле Aqua, а затем — в macOS Big Sur. Теперь же компания объединяет все в один мощный визуальный стиль на всех экранах — от iPhone до Mac.

Конкуренты, как Microsoft, экспериментировали с прозрачностью еще раньше (вспомните Aero Glass в Windows Vista), но Apple пошла дальше — создав целостную систему дизайна для всей экосистемы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что инсайдеры называют это обновление одним из крупнейших за всю историю. Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, какие новые функции и улучшения ждут любителей "яблочной" техники. Прежде всего Apple полностью изменит подход к нумерации своих операционных систем. Все они получат порядковый номер 26, независимо от того, какой был у них до того.

Число 26 будет обозначать сезон запуска для каждого обновления, охватывая период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года. Новый подход заключается в том, что Apple будет использовать порядковый номер года, который следует за фактическим годом презентации. Таким образом, в сентябре 2026 года мы получим iOS 27.

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