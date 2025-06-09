Apple презентует новинки: когда и где смотреть и чего ожидать

Вечером 9 июня, в 21:00 по киевскому времени компания Apple проведет свою очередную конференцию разработчиков. Пользователям гаджетов американского производителя она интересна тем, что на ней компания представит обновление всех операционных систем, на которых работают ее продукты.

Видео дня

Инсайдеры называют это обновление одним из крупнейших за всю историю. Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, какие новые функции и улучшения ждут любителей "яблочной" техники. Живую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на платформе YouTube.

Новый подход к неймингу

Прежде всего Apple с сегодняшнего дня полностью изменит подход к нумерации своих операционных систем. Все они получат порядковый номер 26, независимо от того, какой был у них до того.

Число 26 будет обозначать сезон запуска для каждого обновления, охватывая период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года. Новый подход заключается в том, что Apple будет использовать порядковый номер года, который следует за фактическим годом презентации. Таким образом, в сентябре 2026 года мы получим iOS 27.

Что можно будет увидеть на конференции WWDC 2025

В программном докладе компании, по данным Гурмана, будут представлены переработанные программные интерфейсы для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch, а также более мелкие изменения в гарнитуре Vision Pro.

Хотя изменения дизайна составят заметную часть основного доклада, компания обсудит также свою стратегию Apple Intelligence AI. Так сообщается, что Apple позволит сторонним разработчикам использовать свои обширные языковые модели – основы генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, стоит ожидать новые усовершенствования iPad, которые сделают устройство более подходящим для офисной работы, а еще на сведения о новых важных новых функциях для Mac.

Гурман отмечает, что изменения в области ИИ все еще будут незначительными и вряд ли произведут большое впечатление на пользователей и экспертов. В этой сфере Apple отстает от Google, Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. и OpenAI компании Alphabet Inc.

Обновления в дизайне и функционале

Главным, на чем сосредоточится Apple во время презентации, будут изменения в дизайне операционных систем. Вот что, по данным Гурмана, мы увидим сегодня вечером.

Главным анонсом станет новый интерфейс для всех операционных систем Apple, включая CarPlay. Новый вид получил внутреннее кодовое название Solarium. Он основан на visionOS – программном обеспечении гарнитуры Vision Pro. Основным элементом интерфейса станет цифровое стекло. Согласно кодовому названию, которое не будет использоваться за пределами компании, в операционных системах больше будет использоваться свет и прозрачность. Панели инструментов и вкладок получат новый вид. Также переработаны будут значки программ и другие кнопки. Отдельное внимание дизайнеры уделили использованию всплывающих меню, то есть, пользователи могут нажать кнопку, чтобы получить быстрый список дополнительных опций. На Mac панель меню и кнопки окон также получат новый дизайн. Впрочем, несмотря на слухи, они не станут круглыми.

Виджеты для iPhone, iPad и Mac – настраиваемые функции для получения данных о погоде, календарь, биржевые индексы и т.д., также будут соответствовать новому интерфейсу ОС. Впрочем, их функционал останется прежним.

Хотя большинство основных программ на iOS и iPadOS не получат кардинальных изменений, кроме дизайна, все же приложения "Телефон", "Safari" и "Камера" будут существенно обновлены.

Программа "Телефон" не сильно изменилась с момента выхода оригинальной версии того, что тогда называлось iPhone OS в 2007 году. Для iOS 26 Apple наконец представит заметное обновление, которое объединяет избранные контакты, недавние звонки и голосовую почту в одном окне. Однако это модернизированный дизайн не будет обязательным и пользователи смогут переключаться на устаревший интерфейс с помощью кнопки в приложении "Телефон".

Браузер Safari будет существенно обновлен в соответствии с более прозрачным дизайном всей ОС. В частности он получит более прозрачную стеклянную адресную строку.

Программа "Камера" будет переработана с упором на простоту. Apple добавила несколько новых опций фото- и видеосъемки за последние годы, включая пространственное видео, панораму и замедленную съемку. Все это сделало существующий интерфейс немного неуклюжим. В iOS 26 и iPadOS 26 Apple он будет оптимизирован под новый функционал.

Сообщения также получают заметное обновление, с упором на WhatsApp от Meta и другие современные программы для обмена сообщениями. Два основных изменения – это возможность создавать опросы и устанавливать фоновое изображение. Фоны будут синхронизироваться между устройствами, включая устройства других пользователей. Это означает, что для вас и вашего собеседника чат будет выглядеть одинаково.

Apple впервые переносит свою давнюю программу Preview с macOS на iPadOS и iOS, предоставляя пользователям iPad и iPhone внутреннее решение для управления PDF-файлами, аннотирования и редактирования. Программное обеспечение похоже на версию для Mac, а его экран запуска выполнен в том же стиле, что и похожие программы, такие как Pages и Keynote. Он включает большой логотип в верхней части экрана, рекламирующий название Preview, и галерею параметров документа под ним. Программа будет установлена, а не запущена через App Store.

Еще одно предустановленное приложение, которое получит существенное обновление – это Games. Оно сочетает загрузку игр и доступ к платформе Arcade от Apple в одном месте. В программе есть пять вкладок: Home, Arcade, Play Together, Library и Search. После запуска Nintendo Switch 2 Apple надеется, что новое приложение сможет сделать ее мобильные устройства более значимой частью игровой индустрии. Впрочем, эксперты уже назвали его воплощение неудачным.

Apple Vision Pro получит поддержку прокрутки взглядом – нового подхода к перемещению вверх и вниз по документам и веб-страницам. Оно будет работать как в собственных так и в сторонних приложениях.

Apple также готовится предоставить Vision Pro так называемую поддержку волшебной палочки. Это означает, что клиенты смогут использовать сторонние контроллеры для рук, например от Sony Group Corp. для консоли PlayStation VR. Эти контроллеры отличаются от стандартных игровых контроллеров и могут использоваться для имитации определенных движений руками. Они идеально подходят для игр и создания виртуальной палочки для навигации по visionOS.

Кроме того Apple полностью переделывает функции многозадачности на iPad, чтобы они стали более похожими на Mac. Новый функционал может требовать от пользователя подключения к клавиатуре и трекпаду, например, к Magic Keyboard того же производителя.

Получит обновление и Apple Pencil, который теперь будет иметь цифровое перо для каллиграфии. Между тем клавиатура на iOS и iPadOS будет включать двунаправленный режим для переключения между арабским и английским языками.

Компания также планирует ввести функцию синхронизации данных беспроводной сети на различных устройствах. Это означает, что если вы войдете в тренажерный зал, отель или офисное здание на одном устройстве, она автоматически войдет в систему на других устройствах.

Обновления, связанные с ИИ

Самым заметным обновлением искусственного интеллекта, которое заявила компания Apple, является введение перевода на разные языки в различных сферах применения гаджетов. Компания запустила свою программу Translate несколько лет назад, и теперь этот функционал интегрируется в ее операционные системы как функция Apple Intelligence. Основным применением функции будет перевод телефонных звонков и текстовых сообщений в реальном времени. В то же время компания также готовит фукнцию перевода разговоров в реальном времени для владельцев AirPods. При этом Google уже несколько лет предлагает многие из этих функций на Android.

Самым большим нововведением в сфере ИИ для разработчиков станет первое открытие Apple своей базовой модели и больших языковых моделей, которые поддерживают Apple Intelligence. Это позволит сторонним разработчикам приложений создавать собственные функции ИИ, используя ту же технологию, на которую Apple опиралась при создании Writing Tools, эмодзи пользователя Genmoji и своей технологии резюмирования.

Genmoji – одна из самых популярных функций Apple Intelligence, и она тоже получит небольшое обновление. Впервые пользователи смогут создавать Genmoji, объединив пару существующих стандартных эмодзи (например, превратив баскетбольный мяч и мусорный бак в баскетбольный мяч, отправляющийся в мусорный бак).

Компания представит обновленное приложение Shortcuts – это программное обеспечение, которое позволяет пользователям создавать быстрые комбинации клавиш для действий в своих операционных системах. Оно тоже будет использовать модели Apple Intelligence.

Кроме того Apple разработала обновленную версию своих базовых моделей, которую она планирует анонсировать как для использования на устройстве, так и в облаке. Разработчики будут иметь доступ к версии на устройстве.

Apple готовит режим оптимизации батареи, который использует ИИ для экономии энергии на смартфонах iPhone. Однако эта функция может появиться позже, поскольку она была разработана совместно с более тонкой моделью iPhone 17 компании, выпуск которой запланирован на конец этого года. Технология хорошо подходит для этого устройства, поскольку телефон будет иметь меньшую по физическому объему батарею.

Apple работает над добавлением программного обеспечения Gemini от Google как альтернативу ChatGPT от OpenAI, который уже сейчас работает с Siri и Writing Tools. Хотя генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи намекнул, что сделка неизбежна, Apple сейчас не планирует объявлять о такой интеграции на WWDC. Эксперты предполагают, что не стоит ждать никаких публичных заявлений по этому поводу, пока Министерство юстиции США не вынесет решение по соглашению Google с Apple в сфере поиска.

Обновление голосового помощника Siri компания пока отложила. Но эксперты предполагают, что в конечном итоге оно предоставит возможность доступа к персональным данным и контенту на устройстве, а также поможет точнее управлять приложениями и функциями в программах. Впрочем, в этом году соответствующих обновлений ждать не стоит. Еще один обновленный голосовой помощник, который внутри компании называют LLM Siri, вероятно, будет представлен минимум через год или два.

Apple также работает над комплексной модернизацией своего приложения Health, связанным с сервисом на основе искусственного интеллекта под кодовым названием Mulberry. Ни один из них не будет показан на WWDC и из-за задержек, вероятно, не будет выпущен в полном объеме до конца следующего года. До конца текущего периода стоит ожидать лишь незначительных изменений.

В прошлом году компания анонсировала Swift Assist – функцию для Xcode, которая могла бы использовать Apple Intelligence для завершения строк кода. Впрочем, завершить ее не удалось из-за того, что ИИ начал придумывать информацию и создавать другие ошибки. Решением стала новая версия Xcode, которая подключается к сторонним LLM, удаленно или локально хранящимся на Mac.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие обновления могут получить наушники AirPods.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.