Землю хотят спрятать от Солнца под космическим зонтиком на астероиде: это реально, но есть проблема

Проблема глобального потепления на Земле стала настолько неотложной для человечества, что решать ее придется, вероятно, каким-то довольно абсурдным методом. Один из таких вариантов – космический зонт, который будет привязан к достаточно массивному астероиду, и будет отражать часть солнечного света, направленного к нашей планете.

Исследование по воплощению этой идеи было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Несмотря на то, что идея звучит достаточно фантастически, ученые не исключают, что воплотить ее вполне реально, но есть проблема весом 35 000 тонн.

Астроном Иштван Сапуди из Института астрономии Гавайского университета считает, что человечество могло бы поймать астероид, припарковать его между Землей и Солнцем и, привязав к нему зонт, заблокировать часть солнечного света.

Идея такого солнечного щита не нова, но вариант, предложенный Сапуди, значительно дешевле и проще в реализации.

Идея пришла к ученому, когда он видел людей, прогуливавшихся днем под гавайским солнцем, прикрываясь зонтиком.

"Я подумал, не могли бы мы сделать то же самое для Земли и таким образом смягчить надвигающуюся климатическую катастрофу", – объяснил ученый.

Такой зонт будет блокировать не весь солнечный свет, а лишь небольшую его часть. Этого вполне могло быть достаточно, чтобы противодействовать росту температуры на планете. Даже если бы это не решило проблему полностью, это могло бы дать человечеству больше времени на решение климатических проблем, вызванных деятельностью самих людей.

Проблема с идеей щита заключалась в том, что он нуждается в достаточно массивном балласте, который не позволил бы сдуть щит солнечным ветром и радиационным давлением. Создать его на Земле, а потом поднять в космос – слишком дерзкая, но невыполнимая идея. Поэтому Сапуди подумал, что было бы логично использовать астероиды, которые уже находятся в космосе.

По его расчетам, если разместить такой зонт в точке Лагранжа (место, в котором гравитационное тяготение Земли и Солнца имеет одинаковую силу и позволяет третьему объекту находиться в постоянном состоянии. – Ред.), массу щита и противовеса можно будет уменьшить только до 3,5 миллионов тонн.

Такой вес может шокировать, но это в 100 раз меньше предыдущих оценок для непривязанного щита, отмечает Science Alert. К тому же, сам зонт-щит будет весить всего 1% от этой массы – 35 000 тонн. Остальная масса – астероид, который просто нужно захватить и затолкнуть в правильное место. Тем более что NASA уже знает, как изменить траекторию астероида.

Однако, именно вес щита является самой большой проблемой ученых, поскольку ни одна из разработанных человечеством ракет просто не способна поднять 35 000 тонн в космос. Ракета-рекордсмен Сатурн V способна поднять на низкую околоземную орбиту 140 тонн полезного груза. Гигантская ракета Илона Маска Starship будет иметь большую эффективность, но лишь для того, чтобы поднять 250 тонн полезного груза.

Несмотря на это, Сапуди считает, что если человечество начнет работать над исследованиями и разработками сейчас, идею можно будет реализовать до того, как станет слишком поздно для климата на Земле.

Он также отмечает, что впоследствии такой щит можно превратить в источник солнечной энергии для исследования Земли или Солнечной системы.

