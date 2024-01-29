Японский аппарат-'акробат' ожил после 9 дней молчания на Луне: что известно

Через девять дней после исторической, хоть и головокружительной, посадки на Луну японский умный спусковой аппарат для исследования Луны (SLIM) вышел на связь с Землей. Это свидетельствует о том, что солнечные панели, расположенные на аппарате, остались невредимыми, несмотря на то, что он оказался на спутнике вверх дном.

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О возобновлении связи сообщило японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Посадка SLIM на Луну сделала Японию пятой страной мира, которая смогла успешно завершить такую миссию.

SLIM совершил посадку на Луне 19 января 2024 года. Кроме того, что это была историческая для Японии миссия, она также была чрезвычайно успешной в плане использования новой технологии, которая позволила аппарату приземлиться всего в 55 метрах от определенной точки назначения.

Несмотря на то, что в JAXA сразу поняли, что произошла мягкая посадка, скоро оказалось, что лунный аппарат не может получить заряд батареи. Было сделано предположение, что солнечные панели аппарата оказались не ориентированными на Солнце, поэтому не способны генерировать энергию для работы.

В течение не более 2 часов SLIM удавалось собирать и отправлять данные и изображения на Землю, используя свое резервное питание, но в конце концов его принудительно перевели в режим энергосбережения, когда заряд батареи достиг 12%.

Впоследствии маленькие роверы-исследователи, отстрелянные во время посадки, передали на Землю фото, которое помогло выяснить, что именно произошло и почему панели не заряжают батарею. Оказалось, что аппарат совершил мягкую посадку, но оказался на поверхности Луны вверх дном, в результате чего его панели были развернуты от Солнца. Высказывалось предположение, что аппарат мог даже повредить солнечные панели, но обошлось.

В JAXA тогда сообщили, что проблема решится сама по себе, когда Солнце изменит позицию по отношению к SLIM и зарядит его батареи. В конце концов, так и произошло.

Сейчас JAXA удалось восстановить связь со SLIM, получив уведомление от космического аппарата 28 января. Солнце позволило спусковому аппарату продолжить научные операции, и он начал анализировать состав горных пород вблизи места посадки.

Вместе с тем даже с дополнительной мощностью космический аппарат имеет ограниченное время для проведения измерений. Лунная ночь начнется в четверг, 1 февраля, и продлится 14 дней, а в JAXA ранее заявляли, что посадочный модуль не предназначен для выживания в темноте и низких температурах.

Если аппарат все же выйдет из строя за 14 дней тьмы и холода, на поверхности Луны останутся работать два ровера-исследователя. Они будут продолжать исследовать и передавать информацию в JAXA.

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