Владельцы iPhone могут использовать глаза в качестве указателя мыши: как включить функцию

Компания Apple спрятала одни из самых впечатляющих функций операционной системы iOS в меню "Доступность". Одна из таких функций – действительно классный инструмент, позволяющий управлять смартфоном с помощью взгляда.

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Эта функция имеет вполне меткое название – "Айтрекинг" (Eye Tracking). Она превращает фронтальную камеру iPhone в трекер, который отслеживает взгляд и перемещает курсор по экрану туда, куда вы смотрите. Это позволяет полноценно управлять гаджетом, вообще не прикасаясь к дисплею. Как воспользоваться айтрекингом и в каких ситуациях он будет действительно полезен, рассказало издание BGR.

Айттрекинг впервые появился в iOS 18 и работает на iPhone 12 и более новых моделях. Разработчики создали его специально как вспомогательное средство для пользователей с физическими ограничениями. Им предоставили возможность взаимодействовать с гаджетом без помощи рук и без каких-либо дополнительных аксессуаров.

Как включить и настроить глазослежение на iPhone

По умолчанию эта функция в iOS отключена. Чтобы ее настроить, сначала зафиксируйте iPhone в устойчивом, хорошо освещенном месте так, чтобы экран был направлен на вас, а лицо находилось на расстоянии не более 45 см от фронтальной камеры. Для максимально точного отслеживания важно держать устройство абсолютно неподвижно. Если вы держите iPhone в руках и постоянно двигаете его, функция отслеживания взгляда будет работать плохо, поэтому смартфон лучше на что-нибудь опереть или установить на подставку. Далее выполните следующие действия:

перейдите в "Настройки";

откройте раздел "Доступность";

в блоке "Физические и моторные функции" выберите "Отслеживание взгляда";

вверху включите переключатель "Отслеживание взгляда";

замерьте и не двигайтесь, чтобы начать калибровку (система может попросить вас приблизиться к камере);

следите взглядом за цветной точкой, которая будет перемещаться по экрану.

По завершении калибровки система предложит добавить элементы управления "Удерживать взгляд" и "Прокручивать" в меню AssistiveTouch. Оно появится на экране, и в нем будут собраны кнопки для пролистывания, перехода на главный экран, а также открытия Центра управления или Центра уведомлений.

После этого функция отслеживания взгляда готова к работе. Однако, чтобы адаптировать функцию под собственные нужды, ее параметры можно гибко настроить. Например, включите опцию "Привязка к элементу", чтобы курсор сразу перескакивал на ближайшую кнопку или иконку. Также можно отрегулировать ползунок "Сглаживание": более низкое значение делает курсор более отзывчивым, а более высокое – обеспечивает более плавное движение.

Если же после настройки вы изменили положение головы или переставили телефон, айтрекинг легко откалибровать заново. Для этого просто задержите взгляд на верхнем левом углу экрана, пока процесс калибровки не начнется снова.

Насколько хорошо работает айтреккинг на iPhone на практике

На бумаге функция отслеживания взгляда кажется чрезвычайно полезной фишкой iPhone, но как она ведет себя в реальной жизни? Авторы издания протестировали эту функцию на iPhone 15 Pro с iOS 26 и утверждают: она работает достаточно надежно – по крайней мере, для базовой навигации.

С простыми задачами – переместить взгляд на нужный пункт и выбрать его – Eye Tracking справляется без проблем. Курсор легко фиксируется на иконках приложений, пунктах меню и даже на мелких элементах, таких как переключатели или кнопка "Назад". Главное – на мгновение зафиксировать взгляд на объекте, который вы хотите открыть.

Но если с базовой навигацией все в порядке, то набор текста с помощью айтрекинга – это совсем другая история. Клавиатура хуже реагирует на команды взглядом, отдельные клавиши отзываются особенно плохо. Кроме того, по непонятным причинам система иногда неправильно подсвечивает группы букв.

Прокрутка длинных страниц с помощью айттрекинга тоже может стать настоящим испытанием. Экран часто пролитывает слишком далеко вверх или вниз, из-за чего вы просто пропускаете нужный фрагмент. Это особенно раздражало при чтении веб-страниц, так как система пропускала целые абзацы. То же самое происходило и в приложении "Настройки". А вот при пролистывании ленты в TikTok вертикальная прокрутка сработала идеально. Горизонтальное пролистывание влево и вправо также работало стабильно и без сбоев.

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