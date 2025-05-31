"Ваши данные в опасности": Apple сделала предупреждение 1,8 млрд пользователей iPhone

Компания Apple обратилась ко всем владельцам iPhone со срочным призывом установить новое обновление iOS 18.5, которое устраняет серьезную уязвимость в безопасности. Этот сбой позволял хакерам получать доступ к личной информации пользователей – фотографиям, сообщениям и данным приложений.

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Компания отметила, что обновление доступно для всех моделей начиная с iPhone XS (выпущенного в 2018 году), то есть охватывает большинство пользователей. Об этом пишет Daily Mail.

Уязвимость заключается в возможности взломать телефон с помощью специально созданных изображений или видео. Два типа таких угроз, идентифицированные как CVE-2025-31251 и CVE-2025-31233, могут вызвать сбой в работе программ или повреждение памяти iPhone, что открывает путь для злонамеренного программного обеспечения.

Apple уверяет, что обновление блокирует эти "входы" для хакеров благодаря усовершенствованным проверкам файлов. Но теперь главная задача – чтобы все пользователи как можно скорее установили это обновление.

Специалисты из компании Safe Data Storage, которая занимается резервным копированием и защитой данных, объяснили, что существует заблуждение, будто iPhone не поддается вирусам. На самом деле ни одно устройство не является полностью защищенным.

"Если вам присылают обычное фото, а вы не обновили iPhone, файл может запустить вирус или дать хакеру доступ к вашим данным", – отметил представитель Safe Data Storage.

Уязвимости, обнаруженные в начале 2025 года, позволяют хакерам использовать вредоносные файлы как "дверь" к вашему устройству. Когда iPhone обрабатывает фото или видео, он ожидает определенной структуры. Но злоумышленник может создать файл, который нарушает эти правила, вызывая ошибку в системе. Из-за этого могут сломаться программы или открыться доступ к памяти телефона.

Хуже всего то, что эти коды могут позволить запуск вирусов, которые действуют незаметно. Они могут попасть на устройство через фишинговые письма или вредоносные сайты. Вирусы предоставляют хакерам доступ к фотографиям, сообщениям, паролям, контактам, камере, микрофону и даже к приложениям, без ведома владельца.

Особенно опасно это для тех, кто использует телефон в рабочих целях – взломанное устройство может стать точкой входа для взлома всей корпоративной сети.

"Даже если ваш телефон не украли физически, вирус может скопировать личные данные и передать их хакеру через Интернет", – пояснили специалисты.

К тому же вредоносное ПО может создать "бэкдор" – скрытый доступ, который останется открытым даже после завершения атаки.

Хотя обновление iOS 18.5 и установлено, эксперты по кибербезопасности советуют оставаться осторожными: не открывать подозрительные письма, ссылки или вложения.

Специалист по цифровой безопасности Джеймс Найт, с 25-летним опытом, настаивает на важности постоянных обновлений.

"Обновляйте свой телефон, ноутбук, даже умный холодильник – все, что имеет интернет-соединение. Регулярно обновляйте браузер и приложения. Это действительно важно", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние годы американская корпорация Apple несколько сдала свои позиции с точки зрения внедрения передовых технологий в электронных гаджетах. Однако, похоже, боссы компании готовятся вернуть себе пальму первенства в этой сфере. Сейчас компания разрабатывает целую линейку инновационных устройств, которые должны выйти на рынок до 2027 года.

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