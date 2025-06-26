В WhatsApp появился ИИ, который может переслать непрочитанные сообщения: как это работает

Современное онлайн-общение стало настолько интенсивным, что мы часто не успеваем прочитать все чаты и личные сообщения в мессенджерах. И после встречи или другой вынужденной паузы их может накопиться столько, что прочитать все будет физически просто невозможно.

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Именно для таких ситуаций мессенджер WhatsApp от компании Meta ввел функцию короткого изложения непрочитанных сообщений на основе искусственного интеллекта. Как она будет работать, разработчики рассказали в своем блоге.

Опция Message Summaries использует Meta AI, который читает полученные сообщения и быстро и лаконично резюмирует изложенное в них. Это позволяет понять, в каких чатах появилась действительно важная информация, а какие, например, можно проигнорировать.

"Message Summaries использует технологию Private Processing, которая позволяет Meta AI генерировать ответ, при этом Meta или WhatsApp никогда не видят ваши сообщения или частные итоги", – успокоили разработчики пользователей, которых беспокоит потенциальное нарушение приватности. Кроме того, функция не будет показывать другим участникам чата, что вы воспользовались возможностью автоматически сгенерировать короткое резюме.

Включить функцию можно только вручную и по желанию пользователя. Meta не будет включать ее автоматически. Тем, кто желает воспользоваться новинкой, нужно зайти в меню "Настройки", выбрать пункт "Чаты", а в нем опцию "Частная обработка". Среди вариантов, которые станут вам доступны, должна появиться и Message Summaries. Она заработает, только когда вы самостоятельно ее включите. Кроме того, можно будет воспользоваться вкладкой Advanced Chat Privacy, чтобы выбрать конкретные чаты, с которыми могут работать функции ИИ.

Первыми попробовать функцию Message Summaries смогут американцы, которые используют англоязычную версию мессенджера WhatsApp. Доступ для пользователей из других стран мира, которые общаются на других языках, будут вводить позже. Meta планирует дать его еще в этом году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Meta запустила отдельное приложение на основе искусственного интеллекта.

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